Ivanušec još ne može ići, Šutalo nakon Grčke u Ajax za više od 20 milijuna eura

Dinamo je potratio tri dana u Ateni a da nije odigrao utakmicu, bez ozbiljnog treninga, osim onog lakšeg na glavnom travnjaku OPAP arene koji se odrađuje dan prije utakmice. Ne znamo kakve su igrači donijeli dojmove s tog puta i informacije o neredima koji su se dogodili u glavnom grčkom gradu zbog kojih je i odgođena utakmica trećeg pretkola Lige prvaka.

Posao za psihologa Dinama

Još je upitnije s kakvim će mislima tamo putovati za tjedan dana na uzvratnu utakmicu s AEK-om, s obzirom na to da će prvu igrati kod kuće u utorak. Sigurno je da im neće biti ugodno u grotlu neprijateljski raspoloženih navijača domaće momčadi, koji su ionako posebno "napaljeni", a sad je nezamislivo s kakvom će mržnjom dočekati novi dolazak Dinama, kojeg AEK bez ikakvih činjenica krivi za nerede i smrt njihova navijača. Tu će ovih dana Bišćan morati posebno raditi sa svojim igračima i pripremati ih na sve što ih čeka na tom gostovanju, možda bi se trebao uključiti i psiholog kojeg u Dinamu imaju.

Da bi taj put bio, koliko je to uopće moguće, mirniji, plavi bi u utorak u prvoj utakmici trebali napraviti dobar rezultat pa barem s te strane u Atenu krenuti s više samopouzdanja.

Osim tih problema, koji su zapravo golemi, Bišćan će morati razgovarati i sa svoja četiri stožerna igrača koji čekaju transfer, pokušati njihove misli zadržati na ovim utakmicama s Grcima. Možda će mu najlakše biti s Josipom Šutalom koji je blizu odlasku u nizozemski Ajax. Podsjetimo, Ajax je poslao svoju poboljšanu ponudu za stopera Dinama, riječ je o 20 milijuna eura i još nešto milijuna u mogućim bonusima te zacijelo i određenom postotku od sljedećeg transfera. Dinamo je dobio ultimatum da se o toj ponudi izjasni u roku od dva dana i čini se da će se taj transfer dogoditi čim se momčad nakon utakmice 19. kolovoza vrati iz Atene.

Posljednje vijesti iz Maksimira govore da su plavi spustili rampu na odlazak Luke Ivanušeca u Feyenoord, odbili su devet milijuna eura, što s jedne strane doista nije novac za koji bi trebalo pustiti igrača koji je u sjajnoj formi i koji plavima sigurno vrijedi više od tog iznosa. I sama igračka vrijednost Luke Ivanušeca daleko je iznad tih devet milijuna eura, po nama on vrijedi barem dvostruko više. U Dinamu bi, ali ne prije dviju utakmica s AEK-om, još i razmislili o prodaji Ivanušeca, ali ta bi ponuda morala biti barem 15 milijuna eura.

Jasno je da Ivanušec želi ići, razumljivo je da želi nove izazove, da mu je 25 godina, a danas su to već godine kad igračima cijena baš i ne raste, najskuplji igrači koji su odlazili iz Dinama bili su znatno mlađi nego što je Luka već danas. No, njegov odlazak prije svega ovisi o Dinamu, baš kao i kod Josipa Šutala, Ivanušec ima ugovor s plavima još tri godine (Šutalo još pet). No, Bišćan će nakon tog spuštanja rampe na transfer morati održati Ivanušeca u raspoloženju kojim može znatno pomoći plavima protiv Grka.

Rasplet nakon AEK-a

Livaković i Petković bit će s plavima, kao i svi ostali, za te dvije utakmice s AEK-om, a onda će se vidjeti kojim će putem dalje. Interes Bjeličina Trabzonspora i dalje je prisutan, ali plavi ne žele svog napadača prodati za četiri milijuna eura iako mu za godinu dana istječe ugovor i može otići kao slobodan igrač. Plavi će ove jeseni igrati u Europi, u nekom od tri Uefina natjecanja, i Petko bi im sigurno dobro došao za skupljanje bodova i punjenje proračuna, s njim bi lakše sve to ostvarivali i kroza sve to dobili znatno više novca nego da ga sad puste za četiri milijuna. No, vidjet ćemo što nose dani koji slijede nakon Atene.

Slično je i s Dominikom Livakovićem, njemu također za godinu dana istječe ugovor s plavima, ima ponudu Fenerbahcea od devet milijuna eura uz bonuse, no to Dinamo (još) nije prihvatio. I ne mora sve dok ponuda ne bude okruglih deset milijuna, koliko kao izlazna klauzula stoji u Livakovićevu ugovoru. Ali, može se očekivati da će nakon AEK-a plavi izaći u susret svom vrataru i kapetanu te da mu oko tog jednog milijuna neće raditi probleme.

