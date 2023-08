Plenković o pritvorenim navijačima: Grčke institucije su dovoljno rano dobile sve informacije

Hrvatski premijer Andrej Plenković trenutno se nalazi na Hvaru, gdje je za novinare komentirao slučaj pritvorenih navijača Dinama u Grčkoj zbog incidenta u kojem je poginuo jedan navijač AEK-a (29).

- Grčke institucije dobile su dovoljno rano informacije o mogućnosti dolaska, o ovoj skupini koji su potencijalno mogli napraviti problem. Ja sam u kontaktu s ministrom Božinovićem, hrvatska policija je maksimalno angažirana - kazao je Plenković, prenosi Dnevnik.hr.

>> VIDEO Sedmorica izbodenih Boysa nemaju liječničku pomoć. Uhićeni nisu dobili odvjetnika

Podsjetimo, Vlada je ranije najoštrije osudila nerede u Ateni koji su se odvili uoči nogometne utakmice, a uputili su i sućut obitelji poginulog mladića. Osim toga, premijer je ranije sam nazvao grčkog premijera Mitsotakisa.

- Nadam se da neće doći do nikakvih incidenta ovakve organizirane vrste huliganizma, da gostujući unatoč zabrani UEFE mogu kupiti karte i doći na utakmicu, da se odluči i odvaži i otići do Atene ne bi li se radili incidenti - to je neprihvatljivo. Moramo kao društvo reagirati na jedini mogući način - reći da sportu i ne huliganizmu - dodao je.