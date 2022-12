Irske legende u TV emisiji: Gvardiol je fenomenalan! Modrić? On je najbolji veznjak u zadnjih 10 godina!

Jučerašnja utakmica Hrvatske i Belgije na Svjetskom prvenstvu u Kataru je, naravno, bila praćena na mnogim nacionalnim televizijama diljem svijeta, pa tako i na irskoj televiziji RTE.

Kao i u našim emisijama i kod njih gostuju stručni sukomentatori koji su većinom bivši nogometaši, a u analizi utakmice Hrvatske i Belgije su sudjelovali bivši irski nogometaši, legendarni vratar Shay Given (46) te Liam Brady (66), jedna od najvećih legendi u povijesti irskog nogometa, čovjek koji je u svojoj karijeri igrao za klubove poput Arsenala, Juventusa i Intera te čovjek koji u svojoj riznici ima dva naslova prvaka Serie A i jedan FA kup.

I Given i Brady su poznati kao vrlo kvalitetni i britki analitičari koji, bez obzira na ime, svakoj momčadi na SP-u daju jednaku pažnju i pozornost, pa je tako dobru pozornost dobila i Hrvatska.

- Bila je ovo jako kvalitetno i zanimljivo za 0:0 utakmicu. Belgija je igrala svoju najbolju utakmicu na ovom turniru, a Hrvatska je također igrala jako dobro. Imali su svoje dijelove utakmice gdje su apsolutno dominirali. Modrić je opet bio fantastičan, a Gvardiol je bio besprijekoran. Što god bilo dalje, Hrvatska je težak protivnik za svakog na ovom Svjetskom prvenstvu - rekao je Brady.

Kao dva najbolja igrača Hrvatske, Brady i Given su istaknuli Gvardiola i Modrića.

- Kakav fenomenalan igrač je Joško Gvardiol, mladi stoper sa samo 20 godina. Onaj start ispred Lukakua u zadnjim sekundama je bio briljantan - istaknuo je Given, pa je Brady nastavio o Modriću:

- Odlična izvedba Modrića na svim stranama, u obrani i u napadu. Počeo je utakmicu u trećoj sekundi s fantastičnim dodavanjem Perišiću, gledali smo kako u utakmici radi presijecanja i startove, ali ne samo da vrati posjed, nego odmah započne cijelu novu akciju. Neki od njegovih trikova i pokreta, pogotovo s vanjskom, uh! I još ima odlično razumijevanje sa suigračima.

Zatim se o Modriću nadovezao i Given.

- Modrić me podsjeća na nekog tko se igra na školskom igralištu. Kao da nije Svjetsko prvenstvo, toliko je opušten i toliko je siguran na lopti. Bio sam nedavno kao navijač Celtica na utakmici Celtic - Real Madrid i 10 minuta sam gledao samo njega, kako želi igrati, kako prilazi na svaku loptu, kako donosi odluke i kako je uvijek na pravom mjestu. To je stvar mentaliteta - ustvrdio je Given.

- U zadnjih deset godina Modrić je najbolji vezni igrač na svijetu, bez ikakve sumnje. Odlično je što ćemo ga moći i dalje gledati na ovom Svjetskom prvenstvu - zaključio je o Modriću Brady.

Liam Brady kao jedinu manu u hrvatskom kadru vidi napad. Utakmicu s Kanadom ne smatra pravim mjerilom jer su Kanađani upisali tri poraza

- Smatram da im nešto nedostaje u napadu. Dva napadača, Kramarić i Livaja, ne čine mi se dovoljno brzima, pomoglo bi im ako imaju brzog igrača za vrh napada. Kramarić ima to oko za gol i regularno zabija posljednjih godina u Bundesligi, ali mislim da im je napad generalno slabija strana na ovom prvenstvu i to je jedina stvar koja mi daje neke sumnje - istaknuo je Brady, no nakon toga je imao samo riječi hvale:

.- Gvardiol je strašno puno pomogao Lovrenu, obrana izgleda jako dobro, golman izgleda kvalitetno, a bekovi Sosa i Juranović navaljuju po stranama. Vezni red im je vjerojatno među najboljima na cijelom natjecanju, a i Perišić je bio na vrhunskoj razini, i u napadu i u obrani. Sjajna momčad generalno - zaključila je 66-godišnja legenda irskog nogometa.

