VIDEO Hrvat je uletio Modriću i srušio ga, nakon toga je slijedila žestoka reakcija naše legende

Nogometaši Milana smanjili su zaostatak za Interom na vrhu ljestvice talijanskog prvenstva na sedam bodova zahvaljujući minimalnoj 1-0 pobjedi u međusobnom susretu u 28. kolu. Gol koji je zadržao kakvu-takvu neizvjesnost u borbi za naslov prvaka postigao je lijevi bek Estupinan u 35. minuti nakon odličnog proigravanja Fofane.

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić odigrao je čitav susret za Milan, dok je Petar Sučić ušao u igru za Inter u 59. minuti.

Inter je i dalje u odličnoj poziciji, vodeći je na ljestvici sa 67 bodova, dok je drugi Milan na 60. Inače, na terenu se dogodio žestoki duel hrvatskih igrača u milanskom velikanu tijekom 89. minute. Modrić je bio u prodoru po desnom boku kada ga je blizu kaznenog prostora srušio Sučić, nakon čega mu je oduzeo loptu.

Sudac nije dosudio prekršaj za Milan, što je razbjesnilo Modrića. Bijes je iskalio na suigraču iz reprezentacije. Pokosio je Sučića i zbog toga mu je sudac Daniele Doveri dao žuti karton. To je Modriću četvrti žuti karton u 30 nastupa za Milan, ali ovo je bio pravi raritet jer je Modrić poznat kao smiren nogometaš.

Ive never seen any of the young Croatians take on Modric like this.



Also, I haven’t seen Modric retaliate like that in..ever?



Last year, Sucic did say that his idol wasn’t Modric, but Rakitic, Broz, and Kova. Maybe that explains the lack of fear. pic.twitter.com/72Qr1wU2rI — Matija (@MatijaLebo) March 8, 2026