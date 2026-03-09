Naši Portali
OKRŠAJ VATRENIH

VIDEO Hrvat je uletio Modriću i srušio ga, nakon toga je slijedila žestoka reakcija naše legende

Serie A - AC Milan v Inter Milan
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
09.03.2026.
u 08:11

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić odigrao je čitav susret za Milan, dok je Petar Sučić ušao u igru za Inter u 59. minuti

Nogometaši Milana smanjili su zaostatak za Interom na vrhu ljestvice talijanskog prvenstva na sedam bodova zahvaljujući minimalnoj 1-0 pobjedi u međusobnom susretu u 28. kolu. Gol koji je zadržao kakvu-takvu neizvjesnost u borbi za naslov prvaka postigao je lijevi bek Estupinan u 35. minuti nakon odličnog proigravanja Fofane.

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić odigrao je čitav susret za Milan, dok je Petar Sučić ušao u igru za Inter u 59. minuti.

Inter je i dalje u odličnoj poziciji, vodeći je na ljestvici sa 67 bodova, dok je drugi Milan na 60. Inače, na terenu se dogodio žestoki duel hrvatskih igrača u milanskom velikanu tijekom 89. minute. Modrić je bio u prodoru po desnom boku kada ga je blizu kaznenog prostora srušio Sučić, nakon čega mu je oduzeo loptu.

Sudac nije dosudio prekršaj za Milan, što je razbjesnilo Modrića. Bijes je iskalio na suigraču iz reprezentacije. Pokosio je Sučića i zbog toga mu je sudac Daniele Doveri dao žuti karton. To je Modriću četvrti žuti karton u 30 nastupa za Milan, ali ovo je bio pravi raritet jer je Modrić poznat kao smiren nogometaš. 

Slavni Hrvat nakon teške bolesti napravio je veliki zaokret: Evo gdje danas živi i čime se bavi
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Inter Milan Petar Sučić Luka Modrić

Komentara 1

Pogledaj Sve
18
188
08:35 09.03.2026.

Srušio nogometaša haha. Stvarno za novine. Nogometaši se inače ne valjaju po podu. Hahaha Kog briga za te ...

