Inter se rješava Marcela Brozovića. Hrvat u razmjeni seli kod španjolskog giganta?

Talijanske novine Corriere dello Sport pišu kako bi hrvatski maratonac u veznom redu Marcelo Brozović mogao napustiti milanski Inter nakon sedam godina. Nerazurri navodno i dalje žele Francka Kessieja iz Barcelone, dok bi za njega poslali nekoliko milijuna te upravo Brozovića jer ga trener Simone Inzaghi zbog učestalih ozljeda više ne vidi u početnih 11.

Kessie je u ljeto 2022. došao u Barcelonu kao slobodan igrač, a prije toga je nastupao za AC Milan. U prvom dijelu sezone nije bio u planovima trenera Xavija, no to se dosta promijenilo u nastavku te je, tvrdi španjolski Mundo Deportivo, sada zadovoljan i želi ostati u katalonskom klubu, s kojim ima ugovor do 2026. godine.

Katalonce će biti teško nagovoriti na prodaju nogometaša iz Obale Bjelokosti jer su zadovoljni učinkom Kessieja. Brozović je 2016. došao u Inter iz Dinama i dosad je za talijanski klub upisao 307 nastupa, 30 pogodaka i 37 asistencija te bio jedna od ključnih karika višestrukog prvaka Italije.