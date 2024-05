Inspirativna priča mladog Hrvata: Dvaput operirao kuk hodao na štakama, a sad će na Olimpijske igre

Riječanin Filip Pravdica, član atletskog kluba Mladost iz Zagreba, novi je rekorder Hrvatske u skoku u dalj. Na mitingu u Kranju skočio je 8,35 metar što je trenutačno drugi rezultat u Europi, treći u svijetu. Nadmašio je za 12 centimetara rekord Siniše Ergotića iz 2002. godine. Ovaj skok je ujedno i norma za Olimpijske igre u Parizu pa će tako Filip imati dugo toplo ljeto. Prvo ga čeka nastup na Europskom prvenstvu u Rimu, potom na Igrama u Parizu.

Žao mi Lasagne

– Već su počele priče kako sam sad odjednom, preko noći, postao kandidat za medalje na velikim atletskim natjecanjima. Polako, idemo stati na loptu, a onda polako od natjecanja do natjecanja. Puno toga ovisi o tome jesam li se probudio s bolovima ili ne. Naime, imao sam dvije operacije kuka. Nakon prve operacije imao sam stanku od godinu i pol, nakon druge operacije nisam skakao deset mjeseci. Poslije svake operacije dva mjeseca nisam smio hodati bez štaka. Da, zvuči sad pomalo nevjerojatno da nakon dvije operacije skačem ovako daleko. Opet, ako su bolovi taj dan kada se probudim jaki, onda nije ugodno. Ali, nikad nisam htio odustati od sporta. Išao sam s pozitivom prema naprijed i eto sve se vratilo – kaže Filip, dodavši:

– Prva operacija bila je 2015. na desnom kuku, a druga 2018. nakon Europskog prvenstva u Berlinu.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

I u kakvom su stanju kukovi danas?

– Muče me dosta, to mi je najveći limit. Nije mi problem natjecanje, odradim ga i budem u komi dva dana, ali onda to prođe i uspijem se oporaviti do idućeg. Pokušavam ne skakati unutar deset dana. Najveći su mi problem treninzi. Teško povežem sustavno više od 2-3 tjedna treninga, jer čim uđem u neki malo jači režim, počne mi smetati i onda moram dozirati. Doslovno ima dana kad pogledam u nebo i kažem – danas ništa, idem na kavu.

S mitinga u Kranju brzo ste požurili u Zagreb?

– Da, htio sam pogledati Eurosong i navijati za Baby Lasagnu. Ne, nisam fan tog glazbenog spektakla, ali kada imaš za nekog svog navijati, onda je to nekako gušt. Sportskim rječnikom rekao bih da je Lasagna pokraden od sudaca. Šteta, šteta, zaslužio je pobjedu. Inače, djevojka je baš fan Eurosonga, ona je poznata influencerica, Matea Detelić – istaknuo je Filip.

Atletika nije bio prvi izbor sporta kojim ste se bavili?

– Daleko do toga. Prvo sam trenirao tenis, pa nogomet i na kraju karate. Atletiku sam počeo trenirati tek u sedmom razredu osnovne škole. I to sasvim slučajno. Nastupao sam za školu na Erste Plavoj ligi i bio drugi u visu. Taj rezultat me nekako zainteresirao pa sam počeo trenirati vis. Onda sam na jednom prvenstvu Hrvatske u kadetskoj kategoriji skočio u dalj 6,50 metara i odlučio se za tu disciplinu. Inače, da nije bilo društva, dobrih prijatelja u atletici, odavno bi napustio sport.

Uz to što ste sjajni atletičar, odličan ste i trener u klubu Mladost.

– Treniram jednu sjajnu generaciju od 20 atletičara i atletičarki. Nisam se specijalizirao samo za jednu disciplinu, treniram, nekoliko disciplina. Od moje skupine koju treniram troje idu Europsko prvenstvo do 18 godina koje će se održati u Banskoj Bistrici, a imam i tri kandidata kojima još malo nedostaje do norme za nastup na Svjetskom juniorskom prvenstvu u Peruu. S mojom skupinom atletičara imam zaista jedna sjajan odnos. Nije da samo treniramo, mi znamo odlaziti na izlete, na druženje, znamo otići na karting. Bitno je da djeca imaju motiv za bavljenje sporta, bitno je da su dobro društvo i da imam jednu sjajnu atmosferu – kaže Pravdica.

Malo ljudi zna da ste aktivni i u nogometu?

Pet godina radim u nogometnom klubu Lokomotiva. Tamo radim kao kondicijski trener. Bio sam dio juniorske ekipe Lokomotive kojoj je trener bio Nikica Jelavić. Individualno sam radio s Marinom Šotičekom, Matijom Friganom, Lukom Stojkovićem, pa s Marom Kosovićem koji je vrhunska špica u U-18 reprezentaciji, s kadetom Petrom Pfeiferom...

Osim što trenira klince u atletici i nogometu, Filip je i sam sebi trener.

– Trenirao me godinu i pol Dejan Vojnović, koji je sada kondicijski trener Marina Čilića. U vrhunskim smo odnosima i dalje, čujemo se svako malo, ali imam sam svoj plan i program baš zato što jedini mogu osjetiti svoje tijelo. Direktor kluba Franjo Pavlović mi dosta logistički pomaže, zalaže se za mene i u HOO-u i u HAS-u. Mladost mi je omogućila sve što sam tražio, nešto više od toga izlazi iz okvira mogućnosti i naše atletike i bilo kojeg drugog kluba.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kako sve to stignete, atletika, trening s djecom, pa trening u Lokomotivi?

– Moj dan počinje u osam ujutro i završava u 22 sata. U to vrijeme sve stignem napraviti.

U Europi od vas je trenutačno bolji samo Grk Miltiadis Tentoglou koji je na mitingu Dijamantne lige u Dohi skočio 8,36 metara, centimetar duže?

– S njim sam se družio za vrijeme dvoranskog prvenstva Europe u Istanbulu. Dao mi je nekoliko sjajnih savjeta i evo sada sam centimetar kraći od njega. Volim surađivati i primati savjete od najboljih, ne samo daljaša već i trenera. Tako sam upio neka razmišljanja Gorana Obradovića, trenera Ivane Španović – rekao je Filip.

Peti Hrvat preko 8 metara

U Rimu ćete nastupiti na vašem četvrtom Europskom prvenstvu, a imate i jedan nastup na Svjetskom prvenstvu, lani u Budimpešti?

Jooj, kad se sjetim, Budimpešte. Za finale je trebalo skočiti osam metara, a ja sam u kvalifikacijama imao 7,74 metara. Imao sam peh jer sam šest tjedana prije SP-a bio ozlijeđen. Što se tiče Europskog prvenstva u Rimu, vjerujem da će skok od 7,80 biti dovoljan za finale. U Kranju sam u prve tri serije imao skokove 7,86, 7,89 i 7,98 metara. Dakle, spreman sam za finale. Do Rima ću imati još dva nastupa. Jedan će biti na finalu Kupa Hrvatske. Za Mladost ću nastupiti u dalju, troskoku, ali i u skoku s motkom. Da, nije šala, imam u skoku s motkom 4,60 metara. I prije samog Rima nastupit ću na prvenstvu Balkana u Istanbulu.

Kvalifikacije u dalju bit će na EP-u u Rimu u 12.55 sati?

– Nemam problem s vremenom.

Filip je tek peti Hrvat koji je u karijeri skočio preko osam metara. Uz njega to je uspjelo još samo Siniši Ergotiću (8,23), Luki Aračiću (8,12), Marku Čeki (8,04) i Martinu Prugovečkom (8,00).