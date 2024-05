Što će biti s Lukom Modrićem? Navijači strepe nakon zadnje objave: 'Gledamo njegove posljednje minute...'

Još uvijek se ne zna hoće li Luka Modrić, kapetan hrvatske nogometne reprezentacije nastaviti svoju karijeru u redovima madridskog Reala. Modrić koji je u tom klubu još od 2012. godine, još uvijek nije dobio službenu ponudu za produljenje ugovora na još jednu sezonu. Naš sjajni 38-godišnji vezni igrač ovog ljeta ide na Euro kao predvodnik Hrvatske na putu do novog velikog uspjeha, a na putu do toga može postati i klupski prvak Europe, i to po šesti puta u karijeri. Naime, nogometaši Reala će 1. lipnja na londonskom Wembleyju igrati finale lige prvaka protiv Borussije iz Dortmunda.

Modrić i Kroos trebali bi dobiti, pisala je o tome Marca u petak, na sastanku s predsjednikom Reala Florentinom Perezom ponude za produljenje ugovora. Prema navodima tog španjolskog medija, i Hrvat i Nijemac moći će se s Perezom dogovoriti oko produljenja suradnje na džentlmenski način. Ostaje pitanje hoće li se taj sastanak o kojem se već duže vrijeme priča uistinu i dogoditi. A ove subote stigla je poruka od stranice Ramona Alvareza, Realovog kroničara i novinara Radio Marce o tome da Modrić odlazi iz Reala.

🚨 Publico en el canal que estamos ante los últimos 5 partidos de Modric en el Madrid. La decisión parece ya tomada. Mbappe heredará el número 10. pic.twitter.com/qdOmFtL2Qo — Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) May 11, 2024

Prema Alvarezovim riječima, njegovu će "desetku" na dresu naslijediti Kylian Mbappe koji ovoga ljeta prelazi u Real iz francuskog PSG-a. Mbappe je u petak na svojim društvenim mrežama objavio video u kojem je izjavio da neće produljivati ugovor u Parizu. A to znači da ga čeka dres Reala, po svoj prilici, s brojem 10 na leđima.

Modrić bi dakle, prvog dana lipnja, mogao postati igrač s najviše osvojenih trofeja kao igrač Reala u povijesti kluba. Mnogi tvrde da bi nagrada za to mogla biti novi ugovor, ali zasada iz Španjolske dolaze oprečne informacije o tome. Kapetan hrvatske reprezentacije trenutno ima 25 trofeja te je na prvom mjestu izjednačen s Nachom, Benzemom i Marcelom. Osvoji li Real 1. lipnja novi trofej Lige prvaka, Modrić i Nacho će se odvojiti na toj listi s 26 trofeja. Modrić tako ima priliku na najbolji mogući način zaključiti svoju blistavu karijeru u Real Madridu.