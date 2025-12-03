Inicijativa zastupnice Brnjac: Tražimo za sve zemlje EU beposvratna sredstva za sport

Zanimljivu i sadržajnu konferenciju priredila je u Europskom parlamentu hrvatska zastupnica Nikolina Brnjac. Okupila je bivša ministrica turizma i sporta ugledno društvo koje je raspravljalo na temu financiranja europske sportske budućnosti.

Uz moderiranje same parlamentarke Brnjac na zadanu temu imali su što reći i povjerenik Europske komisije za mlade, kulturu i sport Glenn Micallef, direktor Ureda Europskih olimpijskih odbora pri EU Folker Hellmund, član Europskog parlamenta Daniel Attard, dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora Sanda Čorak a zvijezda večeri bila je olimpijska doprvakinja u tenisu Donna Vekić.

Kažemo da je Donna bila zvijezda jer se osjetilo da ju svi uvaženi gosti gledaju s dozom naglašenog poštovanja pa tako i dopredsjednica Europskog parlamenta Antonella Sberna koja se Nikolini Brnjac zahvalila na inicijativi i poručila kolegi iz Europske komisije:

- Činili ste vi dobre stvari no možete vi bolje po pitanju podupiranja lokalne sportske infrastrukture i dostupnosti sporta za sva ljude. To mora biti u našem sljedećem proračunu. Sport ne možete uzeti za nešto što se događa samo od sebe, u njega morate ulagati.

I baš je zbog toga ovaj skup i organziran. Da se ljude iz vlade Europske unije dokaže da sport nije trošak nego investicija.

- Naša djeca su nedovoljno tjelesno aktivna. Većinu vremena provode s mobitelima i pred ekranima i to dovodi do depresije. Događa se to u cijelom Europskoj uniji i upravo zato sam i organizirala ovu konferenciju kako bismo potaknuli amandmane u novom proračunu s kojima bi se osigurala bespovratna sredstva za sport svim državama članicama. U tom smislu, ova konferencija nudi dva rješenje. Jedno je financiranje sportske infrastrukture ali ne nogometnih stadiona već teniskih terena, bazena, atletskih staza, košarkaških i nogometnih terena... To je ključ opstanka sporta i zato je ovdje povjerenik Europske komisije za sport a tu je i naša tenisačica Donna Vekić koja je svijetli primjer ulaganja u lokalnu infrastrukturu.

A evo što je na tu temu rekla upravo naša najbolja tenisačica.

- Ja sam to započela privatno u svom rodnom gradu Osijeku no ideja je da se takvi tereni diljem Hrvatske pa tako i diljem Europske unije.

Je li to u skladu s geslom pod kojim se ova konferencija održava a ono je "Od igrališta do Olimpa" što je put kojeg je prošla Donna?

- Ja sam prošla takav put no to ne bi trebao biti prvi cilj nego da se djeca maknu s telefona, televizije, video igrica i da budu što više aktivni. Bilo bi jako bitno i to da se roditelji oslobode članarina što bi bila velika pomoć naročito obiteljima s više djece.

S kakvom je porukom na ovaj događaj došla dopredsjednica HOO-a, i predsjednica Hrvatskog judo saveza, Sanda Čorak?

- Hrvatski olimpijski odbor ima za osnovni zadatak osigurati preduvjete za razvoj naših sportaša i njihov napredak. A to nije moguće bez adekvatne infrastrukture za koju HOO u osnovi nije zadužen. Međutim, kroz mnoge projekte pokušavamo pomoći našim mladim sportašima. Kroz takozvane razvojne programe nastojimo jednima i drugima olakšati taj put. Danas HOO sufinancira 700 sportaša u razvojnim programima i oko 160 trenera.

No, vratimo se na pitanje sportske infrastrukture ali i članarina koje si za svu svoju djecu svi roditelji ne mogu priuštiti.

- Mnogi naši klubovi djeluju u vrlo skromnim uvjetima ili treniraju u prostorima osnovnih škola ili pak u atomskim skloništima poput naše zlatne olimpijke Barbare Matić. HOO je dao prijedlog sustava vaučera koji bi omogućili plaćanje članarina onim roditeljima koji nisu u mogućnosti svojoj djeci omogućiti redoviti trening. Nadam se da će se i za to osigurati projekt kroz EU fondove.

Povjerenik Europske komisije za sport Micallef govorio je o nužnosti zaustavljanja epidemije neaktivnosti mladih i izbjegavanju hektičnog stila života uz pomoć sporta. A direktor EU ureda Europskih olimpijskih odbora Hellmund je pak naglasio:

- U posljednjih sedam godina identificirali smo 13 različitih programa podrške koji mogu pomoći sportu a samo njih dva do tri pomaže sportu. Nažalost, političari ne vjeruju sportskim organizacijama kada govore da sport doprinosi i ekonomskom razvoju. U mojoj Njemačkoj, od 16 regionalnih programa samo njih osam u svojim operativnim programima spominje sport.

