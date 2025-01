Imao milijune, svi su mislili da je 'pun k'o brod', a sada je isplivala šokantna istina o njegovim financijama

Legendarni Šveđanin Sven Goran Eriksson premiuo je u kolovozu prošle godine u 78. godini života nakon borbe s teškom bolesti. Prije sedam mjeseci nogometna legenda je objavila javnosti da boluje od kobnog raka gušterače te da mu je preostalo najviše godinu dana života, a na kraju se ispostavilo da mu je, nažalost, ostalo manje. Od tada je smrtno bolesni Eriksson nastojao provesti što više vremena s obitelji i ispuniti si želje koje nije stigao zbog karijere i nogometnih obaveza. Jedna od velikih životnih želja bila mu je da postane menadžer Liverpoola. Redsi su mu ispunili želju i proljetos je na Anfieldu vodio njihove legende protiv legendi Ajaxa.

Eriksson se probio na scenu u švedskom Göteborgu, s kojim je osvojio dva švedska kupa, ali mu je senzacionalni trijumf u Kupu Uefa 1982. omogućio dolazak na veliku scenu gdje su ga spazili europski velikani. Preuzeo je Benficu te je s lisabonskim orlovima osvojio tri prvenstva i jedan kup, stigao do finala Kupa UEFA 1983. i Kupa prvaka 1990.

Veliki trag ostavio je u Italiji gdje su ga jako cijenili. Talijanski kup osvojio je s Romom, Sampdorijom i Lazijom. Lazio je vodio do osvajanja Kupa pobjednika kupova, u zadnjem izdanju (1999.) natjecanja europskih osvajača kupova. Na klupi Lazija je dosegnuo finala Kupa UEFA.

Od 2001. do 2006. vodio je jednu od najjačih generacija Engleske u povijesti, ali nije napravio veliki rezultat, najviše je stigao do četvrtfinala velikih turnira. Posljednjih šest godina karijere, do 2019., radio je u Kini i na Filipinima.

No, ono što je sada mnoge zaprepastilo je to što je Eriksson preminuo u dugovima, unatoč tome što je kao vrhunski nogometni trener zaradio jako puno novca. Prema izvještajima švedskih medija, Eriksson je ostavio dug od čak 118 milijuna švedskih kruna, što iznosi približno 11 milijuna eura.

Ostavinska dokumentacija otkriva da je posjedovao imovinu vrijednu 66 milijuna kruna (oko 6,1 milijun eura), no njegovi ukupni dugovi nadmašili su vrijednost imovine za 51 milijun kruna (oko 4,7 milijuna eura).

Kako bi se namirio dio dugova, Erikssonova vila uz jezero u Sunneu u Švedskoj stavljena je na prodaju. Nekretnina, koja se prostire na 835 četvornih metara i uključuje privatnu plažu, bazen s morskom vodom, saunu, teretanu i teniski teren, procijenjena je na oko 2 milijuna eura.

Godine 2011. Eriksson je završio na sudu nakon što je jedan od njegovih financijskih savjetnika, Samir Khan, navodno dobio "neograničen pristup" Svenovom bogatstvu i potrošio 11,6 milijuna eura na sumnjive investicije, uključujući projekte s nekretninama.

- Detalji me nisu zanimali: ako bi rekao da je investicija sigurna, vjerovao bih mu. Nisam čak ni čitao duge ugovore. Ponekad bi mi poslao samo jednu stranicu faksom da potpišem. Istina je da me novac nikad nije zanimao. Ni najmanje. Dovoljno je reći da je Samir to brzo shvatio - rekao je tada Eriksson.

Erikssonov odvjetnik izjavio je kako dugovi nisu neočekivani za njegovu obitelj.

- To uopće nije iznenađenje za one koji su uključeni u ovu priču. To se i očekivalo. Sven je čak rekao: 'Neću ostaviti nikakav novac iza sebe.' I tako je bilo. Dug prema engleskim poreznim vlastima razlog je velikog ukupnog iznosa duga. Da nije bilo toga, ne bi bilo problema.

Erikssonova oporuka navodi da njegova imovina ide njegovoj djeci, Lini i Johanu. Oni bi zauzvrat osigurali da Svenov otac, Sven Eriksson (95), može nastaviti živjeti na istom financijskom nivou kao i dosad.

Prema Expressenu, Eriksson je također želio ostaviti svojoj djevojci Yaniseth deset milijuna kruna (85.000 eura), a dio tog novca bio je namijenjen za obrazovanje njezina sina na sveučilištu. Eriksson je također htio dati milijun kruna svom bratu Lars-Eriku Erikssonu, kao zahvalu za brigu o njihovim roditeljima.

Ostavinska inventura također pokazuje da je Erikssonov pogreb u Torsbyju koštao 55.000 eura. Dodatnih 2.500 eura izdvojeno je za nadgrobni spomenik.