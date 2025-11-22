Igrači Chelseja nastavili s pobjedama, pobjedom protiv Burnleyja stigli do 2. mjesta

Nogometaši Chelseja skočili su na drugo mjesto ljestvice engleskog prvenstva zahvaljujući 2-0 gostujućoj pobjedi protiv Burnleyja u prvoj utakmici 12. kola. Strijelci su bili Pedro Neto (37) i Enzo Fernandez (88).

Drugoplasirani Chelsea sada ima 23 boda, tri manje od vodećeg Arsenala kojeg u nedjelju čeka londonski derbi protiv Tottenham Hotspura, a jedan više od trećeg Manchester Cityja koji će kasnije u subotu gostovati kod Newcastle Uniteda.

Burnley je na tek 17. mjestu s 10 osvojenih bodova.



REZULTATI 12. KOLA:

Subota:

Burnley - Chelsea 0-2 (Pedro Neto 37, Fernandez 88)

Kasnije igraju:

Bournemouth - West Ham United

Brighton and Hove Albion - Brentford

Fulham - Sunderland

Liverpool - Nottingham Forest

Wolverhampton Wanderers - Crystal Palace

Newcastle United - Manchester City

Nedjelja:

Leeds United - Aston Villa

Arsenal - Tottenham Hotspur

Ponedjeljak:

Manchester United - Everton