Engleska

Igrači Chelseja nastavili s pobjedama, pobjedom protiv Burnleyja stigli do 2. mjesta

Premier League - Burnley v Chelsea
Foto: Chris Radburn/REUTERS
1/3
VL
Autor
Hina
22.11.2025.
u 16:29

Strijelci za pobjedu plavaca su bili Pedro Neto (37) i Enzo Fernandez (88). Burnley je pak opet pokazao da je jedan od najvećih kandidata za ispadanje

Nogometaši Chelseja skočili su na drugo mjesto ljestvice engleskog prvenstva zahvaljujući 2-0 gostujućoj pobjedi protiv Burnleyja u prvoj utakmici 12. kola. Strijelci su bili Pedro Neto (37) i Enzo Fernandez (88).

Drugoplasirani Chelsea sada ima 23 boda, tri manje od vodećeg Arsenala kojeg u nedjelju čeka londonski derbi protiv Tottenham Hotspura, a jedan više od trećeg Manchester Cityja koji će kasnije u subotu gostovati kod Newcastle Uniteda.

Burnley je na tek 17. mjestu s 10 osvojenih bodova.

 
REZULTATI 12. KOLA:
Subota:
Burnley - Chelsea 0-2 (Pedro Neto 37, Fernandez 88)
Kasnije igraju:
Bournemouth - West Ham United
Brighton and Hove Albion - Brentford
Fulham - Sunderland
Liverpool - Nottingham Forest
Wolverhampton Wanderers - Crystal Palace
Newcastle United - Manchester City
Nedjelja:
Leeds United - Aston Villa
Arsenal - Tottenham Hotspur
Ponedjeljak:
Manchester United - Everton
Ključne riječi
Burnley Engleski nogomet Premiership Chelsea

