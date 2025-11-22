Igrači Chelseja nastavili s pobjedama, pobjedom protiv Burnleyja stigli do 2. mjesta

Nogometaši Chelseja skočili su na drugo mjesto ljestvice engleskog prvenstva zahvaljujući 2-0 gostujućoj pobjedi protiv Burnleyja u prvoj utakmici 12. kola. Strijelci su bili Pedro Neto (37) i Enzo Fernandez (88).
Drugoplasirani Chelsea sada ima 23 boda, tri manje od vodećeg Arsenala kojeg u nedjelju čeka londonski derbi protiv Tottenham Hotspura, a jedan više od trećeg Manchester Cityja koji će kasnije u subotu gostovati kod Newcastle Uniteda.
Burnley je na tek 17. mjestu s 10 osvojenih bodova.
REZULTATI 12. KOLA:
Subota:
Burnley - Chelsea 0-2 (Pedro Neto 37, Fernandez 88)
Kasnije igraju:
Bournemouth - West Ham United
Brighton and Hove Albion - Brentford
Fulham - Sunderland
Liverpool - Nottingham Forest
Wolverhampton Wanderers - Crystal Palace
Newcastle United - Manchester City
Nedjelja:
Leeds United - Aston Villa
Arsenal - Tottenham Hotspur
Ponedjeljak:
Manchester United - Everton