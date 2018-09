Igrač Sloge odbio igrati nakon penala za Dinamo: 'Sramite se'

Ludnica u Mravincima, mjestu nedaleko Solina. Jer, dolazio je u goste Dinamo, i to na službenu utakmicu, na susret šesnaestine finala kupa. I puno prije utakmice nastale su gužve jer mnogo je bilo onih koji su željeli vidjeti sraz tog četvrtoligaša i aktualnog osvajača prvenstva i kupa, teško je pred utakmicu uopće bilo ući u Mravince.

Nažalost, predigra šesnaestini finala kupa nije bilo lijepa. Ponovno su se sukobili BBB i Torcida, ponovno se to dogodilo na odmorištu Zir. Jer plavi navijači išli su u Mravince, a bijeli u Zagreb gdje su igrali s Vrapčem. Stradali su automobili, oštećen je i kafić. Dok je policija stigla, više nikoga od sukobljenih nije bilo.

Dinamo je u Mravince stigao s vrlo jakom momčadi, a na klupi se po prvi put nakon operacije ligamenata koljena našao i Nikola Moro. Što i ne čudi, dečko je iz Solina, a Mravinci su pored Solina pa je mogao posjetiti svoju obitelj i prijatelje.

Imala je Sloga šansi

Plavi nisu uspjeli brzo slomiti otpor domaće momčadi, Sloga se branila i obranila. Većina prijetnji plavih dolazila je preko Damiana Kadziora, ne njegove ubačaje plavi nisu znali pretvoriti u pogodak, nešto su promašili, a nešto je obranio vratar Vladović. Prilike su imali Budimir, Ademi Menalo, Lešković, Petković no do odmora nitko nije uspio zatresti mrežu Sloge koja je sigurno zadovoljila svoje navijače u tih prvih 45 minuta odigravši 0:0 s Dinamom. A porasle su i nade da se može doista napraviti veliko iznenađenje.

U nastavku je, na opće oduševljenje, prvu priliku imala Sloga, ali lopta je pobjegla Katiću kad je bio sam pred vratarom Zagorcem.

Imali su domaćini još jednu priliku u nastavku kada je Dinamo spasio Zagorac, a i Zagrepčani su iz još nekoliko situacija mogli osigurati pobjedu, ali kako se utakmica bližila kraju bilo je jasno da će biti neizvjesno i napeto.

No, onda je Dinamo ipak došao do vodstva, u 79. minuti Jurčić je igrao rukom, sudac Kulušić pokazao je na jedanaesterac. Izazvalo je to burne proteste domaćih, ali to nije omelo Marija Budimira da s 11 metara postigne pogodak.

A Juričić je zbog toga što je dosuđen jedanaesterac odbio igrati, samo je stajao uz rub igrališta i tražio zamjenu. Na kraju ga je trener zamijenio, a on vikao: "Sramite se"!

Plavi su na kraju prošli u osminu finala kupa, ali treneru Bjelici sigurno nije lijepo sjela ova utakmica u kojoj se njegova momčad namučila da bi pobijedila četvrtoligaša. Sigurno će imati što reći svojim igračima. No, nije rijetkost da se plavi muče u tim prvim kup nastupima, znali su i ispadati, igrati produžetke...

Da ne bi kao Lecjaks

No, razlika u kvaliteti je prevelika da bi se ovako mučili protiv niželigaškog kluba i neće biti iznenađenje ako netko od plavih dobije kakvu kaznu, ili kao ljetos Lecjaks preseli u drugu momčad zagrebačkog kluba.