Vori rekorder: U reprezentaciji sam se od prve utakmice osjećao ponosno

Za Igora Vorija je utakmica sa Švedskom (31:35) bila je posebna. Odigrao je 246. utakmicu u hrvatskom dresu i tako po broju nastupa dostigao Slavka Golužu. Igor će u četvrtak u susretu s Bjelorusijom postati rekorder po broju nastupa za reprezentaciju.

- Prvi glas, nisam za to znao. Od samo dolaska u reprezentaciju to je za mene bilo nešto posebno. Kada obučeš reprezentativni dres to te čini ponosnim i sretni. Tako sam se osjećao od prve utakmice. Uživao sam. Nekad smo igrali dobro i pobjeđivali, nekad smo gubili - rekao je Igor Vori koji na EP-u igra u novim adidas Stabil X tenisicama za rukomet.

Vori za hrvatsku reprezentaciju igra od 2003., a propustio je Europsko prvenstvo u Poljskoj 2016., Olimpijske igre u Riju 2016., te SP u Francuskoj 2017. godine. Poziv izbornika Line Červar za europsku smotru odmah je prihvatio.

- Sretan sam što ponovno mogu igrati za Hrvatsku. Kada su me zvali nikada se nisam premišljao. Uvijek sam se rado odazvao na svaki poziv izbornika- dodao je Vori.

Jeste li se navikli na Červarov stil vođenja momčadi?

- Godinama odlično surađujemo i nikada nismo imali problema. Vjerujem da će u sljedećim utakmica iz nas izvući maksimum i da ćemo se na kraju svi veseliti - istaknuo je Vori.

Poraz od Šveđana malo peče...

- Imali smo loš dan, a Šveđanima je sve polazilo za rukom. Bili su bolji suparnik i zasluženo su pobijedili - rekao je hrvatski pivot.

U drugom krugu natjecanja čeka nas Bjelorusija, Norveška i Francuska.

- U stvari, sada počinje turnir. Sva tri suparnika su teška i ne smijemo pogriješiti. Moramo odigrati najbolje što možemo, dati svoj maksimum i pokušati izboriti polufinale - kazao je Vori.

Francuzi su posljednji suparnici u drugom krugu?

- Nama je svejedno. Francuska ili Bjelorusija, nema razlike. Želimo li do polufinala moramo sve pobijediti - dodao je Igor.

Kada ste počeli igrati za reprezentaciju razigravač je bio Ivano Balić, pa je onda došao Domagoj Duvnjak. Na žalost, Domagoj se ozlijedio pa je njegovu ulogu preuzeo Luka Cindrić. Čiji vam stil najviše odgovara?

- Rukomet je kolektivan sport i svaki igrač ima svoj zadatak u utakmici, od prvog do zadnjeg. Imam privilegij da sam u svojoj reprezentativnoj karijeri igrao s velikim igračima. Na početku s Balićem, Lackovićem, Metličićem, Golužom, a i sada su u momčadi dobri igrači, njihovi pravi nasljednici - prisnažio je Vori, koji nije želio nikoga posebno izdvojiti.

Ozračje u Splitu bilo je sjajno. Hrvatski pivot se nada kako će i u zagrebačkoj Areni navijači pomoći reprezentaciji.

- Navijanje je bilo fenomenalno. Splitu veliko hvala! I nakon poraza od Švedske pjesma u dvorani trajala je 15-ak minuta. Navijači su bili odlični - rekao je Vori.

Hoćete li braniti hrvatske boje i na sljedećem natjecanju?

- Teško je reći. Ne bih sada o tome. Sada želim s reprezentacijom napraviti nešto, a poslije ćemo vidjeti - zaključio je Igor Vori koji će na utakmici protiv Bjelorusije u četvrtak (20.30) postati naš igrač s najviše nastupa.

Blizu 200 nastupa ima Domagoj Duvnjak koji za reprezentaciju igra od 2007. godine, koji je također u prvoj utakmici protiv Srbije igrao u novim adidas Stabil X tenisicama.