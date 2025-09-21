Naši Portali
BIT ĆE SANKCIJA

Igor Tudor žestoko javno prozvao talijanskog suca, sada će dobiti kaznu koja će odjeknuti

CALCIO - Serie A - Hellas Verona FC vs Juventus FC
Roberto Tommasini/IPA Sport / ip
21.09.2025.
u 20:09

Verona je do pogotka stigla nakon dosuđenog penala, a strijelac je bio nigerijski napadač Gift Orban. No, upravo je Orban trebao biti isključen nakon što je laktom u glavu udario Juventusovog stopera Federica Gatija.

Nogometaši Juventusa kiksali su na gostovanju kod Verone, odigravši samo 1:1 u utakmici Serie A koja je privukla veliku pozornost zbog nekoliko  sudačkih odluka. Hrvatski trener Igor Tudor, koji posljednjih mjeseci vodi momčad Juventusa, nakon dvoboja bio je iznimno ljutit.



– Penal koji je dosuđen je sramotan. Ako netko ne vidi loptu, što treba napraviti? Ovakvi penali ne postoje. Samo ljudi koji nikada nisu igrali nogomet mogu to dosuditi. To je sramotno pravilo – poručio je Tudor.

– Bio sam tamo, vidio sam sam. Ako za to ne daš crveni, ne znam za što ga daješ. Nije ga ni gledao... Ako to nije crveni karton, to je sramota. S VAR-om, danas, dvije ovakve odluke... Ne želim tražiti alibije, ali utakmice se ovako odlučuju – rekao je Tudor.

Prema pisanju Gazzette dello Sport, čelnici talijanske udruge nogometnih sudaca (AIA) nezadovoljni su nastupom Antonija Rapuana na utakmici Verona – Juventus, zbog čega bi 40-godišnji sudac u narednim tjednima mogao biti premješten u Serie B. Razlog su loše procijenjene odluke tijekom subotnjeg ogleda.

Serie A Juventus Igor Tudor

Komentara 1

Pogledaj Sve
GU
Gujakis
20:24 21.09.2025.

To je žalosno ovakvo novinarstvo i ovakvi naslovi koji navode čitatelja na krivo ili bolje reći u zabludu. Samo da je senzacija neka samo da se otvori članak. Sasvim je jasno iz vašeg naslova članka da je svako pomislio da će Tudor dobiti kaznu. Fuj. Zar vam to treba kakvi su to jeftini novinarski perfidni trikovi fuj još jednom

