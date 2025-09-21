Igor Tudor žestoko javno prozvao talijanskog suca, sada će dobiti kaznu koja će odjeknuti

Nogometaši Juventusa kiksali su na gostovanju kod Verone, odigravši samo 1:1 u utakmici Serie A koja je privukla veliku pozornost zbog nekoliko sudačkih odluka. Hrvatski trener Igor Tudor, koji posljednjih mjeseci vodi momčad Juventusa, nakon dvoboja bio je iznimno ljutit.

Verona je do pogotka stigla nakon dosuđenog penala, a strijelac je bio nigerijski napadač Gift Orban. No, upravo je Orban trebao biti isključen nakon što je laktom u glavu udario Juventusovog stopera Federica Gatija.

– Penal koji je dosuđen je sramotan. Ako netko ne vidi loptu, što treba napraviti? Ovakvi penali ne postoje. Samo ljudi koji nikada nisu igrali nogomet mogu to dosuditi. To je sramotno pravilo – poručio je Tudor.

– Bio sam tamo, vidio sam sam. Ako za to ne daš crveni, ne znam za što ga daješ. Nije ga ni gledao... Ako to nije crveni karton, to je sramota. S VAR-om, danas, dvije ovakve odluke... Ne želim tražiti alibije, ali utakmice se ovako odlučuju – rekao je Tudor.

Prema pisanju Gazzette dello Sport, čelnici talijanske udruge nogometnih sudaca (AIA) nezadovoljni su nastupom Antonija Rapuana na utakmici Verona – Juventus, zbog čega bi 40-godišnji sudac u narednim tjednima mogao biti premješten u Serie B. Razlog su loše procijenjene odluke tijekom subotnjeg ogleda.