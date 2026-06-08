Igor Štimac nikad žešće udario po upravi Zrinjskog pa ostao bez posla na klupi plemića

Hrvatski nogometni stručnjak Igor Štimac objavio je na svom Facebook profilu otvoreno pismo neposredno prije sastanka s upravom Zrinjskog iz Mostara na kojem se očekuje rasplet dvojbe o njegovoj budućnosti u klubu budući se danima u medijima nagađa da on više neće voditi momčad.

Prema zasada neslužbenim informacijama kako doznaje Bljesak.info, hrvatski trener i izvršni dopredsjednik kluba Danko Šulenta nisu postigli dogovor o nastavku suradnje, a na klupu aktualnog osvajača Kupa i Superkupa BiH trebao bi sjesti slovenski trener Simon Rožman.

Prema ugovoru uprava i trener su obavezni analizirati i zajedno donijeti odluku nakon okončanja jednogodišnjeg mandata u lipnju. U objavi Štimac detaljno opisuje svoju perspektivu sezone u kojoj je preuzeo momčad sredinom natjecanja i ostvario niz uspjeha, uključujući 61 odigranu utakmicu, prvo europsko proljeće kluba, osvojeni Superkup i Kup BiH te drugo mjesto u domaćem prvenstvu.

Trener ističe kako su svi bodovi i trofeji osvojeni poštenom igrom, bez pomoći sudaca ili pogodovanja te izražava ponos na nastupe u Europi, uključujući utakmice protiv timova poput Crystal Palacea i poljskog Rakowa.

Štimac u pismu kritizira medijska nagađanja i pritiske unutar kluba, optužuje neimenovane unutarnje aktere za pokušaje njegovog udaljavanja. Naglašava kako je spreman nastaviti suradnju samo pod jasnim uvjetom.

“Ako ulazimo u sezonu zajedno, idemo do kraja zajedno. Ako krene loše poklonit ću se publici, zahvaliti svima i otići, ali neću dopustiti da drugi o tome odlučuju”, napisao je Štimac.

Mediji su posljednjih dana intenzivno nagađali o Štimčevu odlasku iz kluba, dok je Zrinjski Mostar ranije demantirao te špekulacije. Kao mogući nasljednik spominje se slovenski trener Simon Rožman.

Štimac je svoje obraćanje završio zahvalom navijačima na podršci i naglasio kako će konačne razloge mogućeg razlaza s klubom objasniti kada se situacija razjasni.