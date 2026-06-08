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Igor Štimac nikad žešće udario po upravi Zrinjskog pa ostao bez posla na klupi plemića

Mostar: WWin Premijer liga, 36. kolo, HSK Zrinjski - FK Velez
Denis Kapetanovic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
08.06.2026.
u 12:54

Trener ističe kako su svi bodovi i trofeji osvojeni poštenom igrom, bez pomoći sudaca ili pogodovanja te izražava ponos na nastupe u Europi, uključujući utakmice protiv timova poput Crystal Palacea i poljskog Rakowa

Hrvatski nogometni stručnjak Igor Štimac objavio je na svom Facebook profilu otvoreno pismo neposredno prije sastanka s upravom Zrinjskog iz Mostara na kojem se očekuje rasplet dvojbe o njegovoj budućnosti u klubu budući se danima u medijima nagađa da on više neće voditi momčad.

Prema zasada neslužbenim informacijama kako doznaje Bljesak.info, hrvatski trener i izvršni dopredsjednik kluba Danko Šulenta nisu postigli dogovor o nastavku suradnje, a na klupu aktualnog osvajača Kupa i Superkupa BiH trebao bi sjesti slovenski trener Simon Rožman.

Prema ugovoru uprava i trener su obavezni analizirati i zajedno donijeti odluku nakon okončanja jednogodišnjeg mandata u lipnju. U objavi Štimac detaljno opisuje svoju perspektivu sezone u kojoj je preuzeo momčad sredinom natjecanja i ostvario niz uspjeha, uključujući 61 odigranu utakmicu, prvo europsko proljeće kluba, osvojeni Superkup i Kup BiH te drugo mjesto u domaćem prvenstvu.

Trener ističe kako su svi bodovi i trofeji osvojeni poštenom igrom, bez pomoći sudaca ili pogodovanja te izražava ponos na nastupe u Europi, uključujući utakmice protiv timova poput Crystal Palacea i poljskog Rakowa.

Štimac u pismu kritizira medijska nagađanja i pritiske unutar kluba, optužuje neimenovane unutarnje aktere za pokušaje njegovog udaljavanja. Naglašava kako je spreman nastaviti suradnju samo pod jasnim uvjetom.

“Ako ulazimo u sezonu zajedno, idemo do kraja zajedno. Ako krene loše poklonit ću se publici, zahvaliti svima i otići, ali neću dopustiti da drugi o tome odlučuju”, napisao je Štimac. 

Mediji su posljednjih dana intenzivno nagađali o Štimčevu odlasku iz kluba, dok je Zrinjski Mostar ranije demantirao te špekulacije. Kao mogući nasljednik spominje se slovenski trener Simon Rožman.

Štimac je svoje obraćanje završio zahvalom navijačima na podršci i naglasio kako će konačne razloge mogućeg razlaza s klubom objasniti kada se situacija razjasni. 

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Ključne riječi
nogomet Zrinjski Igor Štimac

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