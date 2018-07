Ibrahimovićeva izjava neće se svidjeti ljudima u Hrvatskoj

I dva dana nakon finalne utakmice Svjetskog prvenstva između Hrvatske i Francuske (2:4), ne prestaju rasprave oko toga jesu li Francuzi zasluženo došli do naslova prvaka.

S jedne strane su oni koji čestitaju na zlatu i tvrde da svaka reprezentacija koja u finalu zabije četiri gola itekako zaslužuje prvo mjesto. S druge su pak oni koji tvrde da je potpuno nezasluženo jer je Hrvatska bila bolja, a Francuska je do vodstva stigla uz veliku pomoć sudaca.

Ovu drugu teoriju najbolje je zastupao legendarni Peter Schmeichel.

– Bez ikakve dileme, Hrvatska je bila bolja momčad od Francuske u prvom poluvremenu, ali tu je na red došao sudac... Eh, da, njegova odluka uništila je finale, rekao je legendarni vratar pa dodao:

Let them talk but the game speaks for itself @paulpogba #pogcup #myapprentice #congratsfrance pic.twitter.com/CzM0Am7fxj