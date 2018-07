Mandžukićeva fotografija s dočeka obišla svijet!

Neviđena euforija u ponedjeljak vlada u Hrvatskoj jer iz Rusije vratili su se srebrni nogometaši.

Na Trgu bana Josipa Jelačića bilo je 110.000 ljudi, a vjerojatno još toliko na putu vatrenih od zračne luke do trga.

Igrači nisu skrivali oduševljenje, a emocije su slomile i izbornika Zlatka Dalića koji je zaplakao od sreće.

Croatia striker Mario Mandzukic gives a local police officer his autograph following the World Cup. 😏🇭🇷 pic.twitter.com/bw1d1way2w