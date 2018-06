I oni koje nogomet tada nije uopće zanimao, poludjeli su te 1998.

Kad smo rušili Nijemce u Lyonu, po nama su skakali i ljubili nas i Francuzi. Valjda nisu u nekoj ljubavi s Nijemcima.

I danas, 20 godina kasnije svi se vraćamo na tu 1998. i čuvenu broncu, na sjajno Svjetsko prvenstvo. Bila su to druga vremena, vremena u kojima se pisalo o nogometu, igri, vremena u kojima je šest ljudi iz Večernjaka bilo u Francuskoj i prenosilo svoje dojmove. I kad se u domovini sjajne hrane i vina još ostvari rezultat iz snova, onda nema ljepše.

Osvetili se Vogtsu

Veselili smo se kad prošli skupinu, pa Rumunjsku, ali neopisivo je bilo nakon 3:0 protiv Njemačke. Zajedno smo sjedili moj tadašnji šef Darko Draženović i kad su Jarni, Vlaović i Šuker rušili Nijemce, moj šef, inače gospodin ‘par exellance’ i ja skakali smo od sreće, veselili se kao mala djeca, a kad su domaćini novinari shvatili da smo iz Hrvatske, skakali su po nama. Hm, valjda se Francuzi i Nijemci nemaju baš rado.

Nije bilo lako doći do naših igrača, rastezali su ih svi svjetski mediji, a nije bilo lako doći ni do nas, telefoni nam se nisu gasili. Zvali su me ljudi s malom djecom u jedan u noći, bili su na Jelačić placu i veselili se sa svima, a za te nisam ni znao da imaju pojma kako se igra Svjetsko prvenstvo, toliko ih je nogomet inače zanimao.

Osim veselja zbog velike pobjede, dobili smo veliku zadovoljštinu, njemački izbornik Bertie Vogts bio je prije dvije godine u Engleskoj jako bahat nakon pobjede nad Hrvatskom, sad smo s guštom dočekali priliku da mu vratimo. I, s guštom jesmo, nije mu bilo lako ni zbog naših ni zbog pitanja njemačkih novinara.

Francuze na kraju u polufinalu nismo prošli, ali vratili smo se kao pobjednici, dobili smo Nizozemce s 2:1 za broncu na krilima Dražena Ladića. Možda je pomogao i bivši predsjednik, po nekima i bliski suradnik Ćire Blaževića, Franjo Tuđman.

- Nije isto biti četvrti ili treći – rekao je navodno našim igračima nakon poraza od Francuske, a onda je te naše brončane dečke primio nakon slavlja po Zagrebu, onako mokre, znojne, ali protokol taj put nije mario. Bilo je to vrijeme nogometa i nogomet je pisao protokol, pa čak i kad su predsjednički dvori bili u pitanju.

Ćiro je bio majstor

I danas se sjećamo sjajnog Ćirina poteza s kapom francuskog policajca s kojom je kupio svekoliku svjetsku javnost. Znao je majstor kako se to radi, ali i kako se vodi skupinu takvih individualaca i različitih karaktera, nerijetko teških, kakvi su bili u našoj reprezentaciji. Znao je od njih napraviti momčad, a mi se, 20 godina kasnije, možemo nadati da u Zlatku Daliću imamo novog majstora koji će također znati napraviti momčad od svojih igrača.

Danas su druga, profesionalnija vremena, u Francuskoj je još bilo romantike u svemu tome. Uf, kako smo samo znali prigovarati Ćiri jer su se u bazi naših u Vitellu, po hotelu reprezentacije prešetavali prijatelji igrača, svakojaki gosti. A Ćiro je sve to znao balansirati, ponekad je to važnije od samog nogometnog znanja, taktike. Vidjeli smo Ćiru i Dalića na proglašenju naših najboljih igrača, prije odlaska u Rusiju, kako razgovaraju. Nadajmo se da mu je Ćiro dao kalup u kojem se rade odličja. Jer, Ćiro je te 1998. ‘iskovao’ broncu, i nitko mu se više nije približio, na svjetskim prvenstvima niti jedan naš izbornik nije uspješno prošao skupinu. Valjda je, 20 godina kasnije, došlo vrijeme.