Dalić razmišlja o riskantnom potezu u sastavu, što vi mislite o tome?

Hrvatska nogometna reprezentacija u Iličevu je pronašla potrebni mir koji joj je potreban da se maksimalno pripremi za nastup na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

Izbornik Zlatko Dalić jako je zadovoljan tijekom priprema i odnosima među igračima te je uvjeren da će naši dečki napraviti velike stvari na Mundijalu. Prva utakmica sve je bliže, već u subotu igramo protiv Nigerije, što će dati odgovor na pitanje u kakvom smo stanju.

Hrvatski izbornik u glavi već ima sastav, ostala mu je eventualno jedna dilema. Vjerojatno će do zadnjeg trenutka razmišljati što napraviti s Ćorlukom.

Vedran je senator, igrač koji je godinama u reprezentacije i dosad je uvijek bio stožerni igrač i stup obrane. No, ozljeda je ostavila traga na njemu, što se vidjelo i protiv Senegala. Čarli nikad nije bio brzanac, ali Mane je u Osijeku kraj njega izgledao kao da se vozi na motoru.

Ćorluka zasigurno nije u idealnoj formi, ali izbornik ne može po strani ostaviti sve zasluge koje ima od ranije. I što sad napraviti? Opcija je nekoliko!

Ako se uzme da je Lovren siguran u početnom sastavu, na klupi bi mogao završiti Domagoj Vida. No, on je posljednjih godina bio standardan i u reprezentaciji je imao dobre nastupe. No, njemu je minus što tijekom proljeća u Bešiktašu nije imao kontinuitet. U zadnjim je kolima, doduše, bio starter, ali prije toga često je bio na klupi.

Postoji opcija i da Strinić završi na klupi, a na lijevu stranu ode Vida, što je Dalić isprobavao protiv Brazila. No, moramo priznati da to nije izgledalo pretjerano dobro. Postoje i zagovornici ideje da se Vrsaljka prebaci lijevo, a da Vida igra desno kao u prvom poluvremenu protiv Senegala.

Odluku će, naravno, donijeti izbornik Dalić koji ih gleda i na treninzima. Hoće li riskirati i u posljednji čas nešto mijenjati? Vidjet ćemo u subotu navečer.

Ako ipak ne uđe u taj rizik, onda bi sastav trebao izgledati ovako:

Subašić – Vrsaljko, Vida, Lovren, Strinić – Rakitić, Modrić – Rebić, Kramarić, Perišić – Mandžukić.

Što vi mislite o tome, kako bi po vama izgledala zadnja linija Hrvatske (s desna na lijevo)?

