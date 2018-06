Kruno Jurčić upozorava Dalića: To bi mogao biti problem...

Zlatko Dalić još će malo u našoj ruskoj bazi “popeglati” ono što se može do susreta s Nigerijom. Hrvatska je opet otišla s velikim očekivanjima i nadanjima.

– Nisu te želje i nadanja nerealni, osim što smo mi općenito nerealni. Mala smo baza, malo nas je, nismo financijski moćni, ali imamo igrače vrhunske individualne kvalitete. Moj je stav jasan, svaki odlazak na veliko natjecanje je uspjeh, sve što napravimo više od toga je fenomenalno. Ne treba stavljati pritisak na leđa izborniku i igračima – kazao nam je Kruno Jurčić koji se ovog ljeta preselio s trenerskog posla u Saudijskog Arabiji u Emirate.

Uvijek se vuku paralele s vašom generacijom 1998. godine i priželjkuje se takav veliki rezultat.

– Ne bih vukao paralele, generacije se mijenjaju, nogomet se mijenja. No pitanje je imamo li mi danas momčad koja bi mogla rezultatski dostići generaciju 1998.? Ne bih rekao da imamo. Istina je da sad imamo pet-šest igrača na svjetskoj razini, vrhunskih, ali imamo i dosta upitnika oko ostatka momčadi, oko nekoliko pozicija. Izuzetno cijenim Ćorluku, on je po profilu prirodni vođa, lider momčadi. No iza sebe ima jako dugu pauzu, a sad je već u godinama kad mu treba puno više vremena da uđe u pravu formu – kaže Jurčić koji je upozorio na još neke probleme:

– Problem bi mogla biti faza napada, pa i centralna špica, mislim da će Dalić morati kombinirati i mijenjati igrače ovisno o tome s kime igramo. Osobno, protiv Nigerije bih igrao s Kramarićem, a protiv Argentine s Rebićem i Mandžukićem. Naš je važan igrač i Badelj, igrač koji drži poziciju, ali i njemu treba dosta vremena da uđe u pravu formu, a taj zadnji vezni mora biti pravi, ulaziti u korekcije, uhvatiti, primjerice, zadnjeg veznog Senegala kad je krenuo naprijed. S druge strane, imamo igrače koji znaju odlučiti utakmicu i kad ne igramo najbolje, kao što su to u Osijeku napravili Perišić i Kramarić.

Dojam je, a tako kaže i Dalić, da mu je ta utakmica sa Senegalom jako dobro došla.

– Nisam ljubitelj prijateljskih utakmica, ali ova je stvarno bila dobra. Senegal ima strašne igrače, onaj N’Doye koji je dobio samo par minuta protiv nas je bio u Turskoj najbolji igrač lige, kupio ga je Tudor u Galatasaray pa je otišao u Englesku. Nigerija je slična Senegalu i ovo je Daliću moglo sjajno poslužiti, i sam je uspio probati nekoliko opcija. Moramo biti jako oprezni s ta tri-četiri igrača, pa čak i s Lukom Modrićem. On može biti “desetka” protiv slabijih, ali kad nas suparnik visoko stisne, mora se povući na zadnjeg veznog. Dakle, držim da će u Rusiji i za nas svaka utakmica biti zasebna, da nemamo 11 igrača za koje možemo reći da će igrati u sve tri utakmice. Protiv Nigerije moramo paziti na široki prostor, vidjeli smo da smo tu ranjivi. I ne smijemo srljati, već selektivno napadati, ne treba zabiti i slomiti suparnika u prvih 15 minuta – veli Jurčić i dodaje:

– Treba nam i sjajan Subašić. Uvijek se sjetim Ladića i 1998., za veliki rezultat važan ti je i golman, on može s dvije obrane dignuti momčad. I da, treba nam zajedništvo igrača, javnosti, navijača, medija... pa da pošaljemo novu lijepu razglednicu o Hrvatskoj. Pa u Saudijskoj Arabiji nitko nije čuo za Hrvatsku, ali kad kažeš Luka Modrić, onda svi znaju tko je.