Hvalio se da je navijač Arsenala, no najskuplji ukrajinski nogometaš potpisao za Chelsea

Engleski nogometni prvoligaš Chelsea angažirao je ukrajinskog napadača Mihajla Mudrika (22), dosadašnjeg člana Šahtara iz Donecka, s kojim je potpisao ugovor na osam i pol godina. Vrijednost transfera je 70 milijuna eura, a mogla bi narasti i do 100 milijuna ovisno o dodatnim bonusima.

Mykhailo Mudryk has finalised his move from Shakhtar Donetsk after agreeing personal terms with the Blues. 🤝