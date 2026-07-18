Francuska i Engleska ostale pred vratima raja, a sada ih čeka borba za broncu i iskupljenje

Bili su pred vratima raja, željenim finalom Svjetskog prvenstva, ali ta vratara zalupili su im Argentina i Španjolska. Francuzi su kod puno stručnjaka slovili kao najveći favoriti, kao momčad koja ima ritam, brzinu, kvalitetu i najveći roster prepun sjajnih igrača. No onda su stigli na Španjolsku koja je odigrala fenomenalno pametnu utakmicu i na kraju zasluženo slavila s 2:0 i sad čeka nedjeljno finale.

Englezi su kao i uvijek bili vrlo bahati, barem kad je o njihovim medijima riječ, i dobro su dogurali do polufinala, vodili su protiv Argentine, ali prerano su išli 'zatvarati' utakmicu, povukli su se, a Messi i društvo napali su svim silama i zasluženo sve preokrenuli u 2:1 pobjedu.

Bit će zanimljivo vidjeti tko se od tih polufinalnih poraza bolje oporavio, katkada te utakmice za treće mjesto znaju biti problematične upravo s te psihološke strane. No vjerujemo da će naći motive, ipak se ljepše kući vratiti sa završnom pobjedom, pa i tom utješnom medaljom. Sjetimo se samo kako smo slavili našu reprezentaciju kad se u Francuskoj okitila broncom.

Oba izbornika sigurno imaju motiva napretek. Francuski strateg Didier Deschamps ovom utakmicom završava svoj posao na klupi Francuske, ovaj 57-godišnjak još je u siječnju najavio da odlazi nakon Svjetskog prvenstva, sad je to potvrdio i predsjednik francuskog saveza. No nije potvrdio da će mu nasljednik biti Zinedine Zidane iako je to uglavnom sigurno.

Deschamps je Francusku odveo do naslova svjetskih prvaka 2018. godine u Rusiji, u finalu su svladali našu reprezentaciju s 4:2, osvojio je i Ligu nacija 2021., a igrao je i u finalu Eura 2016. u Francuskoj te na SP-u 2022. u Kataru. U subotu ga čeka i utakmica za svjetsku broncu. Fifa ga je 2018. proglasila najboljim trenerom na svijetu, a bio je i tek treći čovjek u povijesti, uz Brazilca Marija Zagalla i Nijemca Franza Beckenbauera, koji je osvojio SP kao igrač i kao trener. I sigurno je da Deschamps s pobjedom želi otići s ovog posla.

S druge strane, Thomas Tuchel, 52-godišnji Nijemac, dobio je niz kritika, ne samo medija nego i nogometnih stručnjaka zbog vođenja utakmice s Argentinom, to prerano povlačenje ne mogu mu oprostiti i svakako bi mu bronca donijela utjehu i dobru startnu poziciju za novi ciklus. Doduše, dan nakon poraza u polufinalu engleski mediji tvrde da njegova izbornička stolica nije uzdrmana, da ostaje engleski izbornik.

Startni ugovor Tuchela i engleskog nogometnog saveza trajao je do aktualnog SP-a, ali je u veljači ove godine potpisao produljenje do 2028. godine. Sljedeće Europsko prvenstvo bit će u Engleskoj, Irskoj, Škotskoj i Walesu, a engleski nogometaši na posljednja su dva Eura igrali u finalima te su oba puta poraženi, prvo od Italije, a potom od Španjolske. Tako bi Tuchel trebao voditi Englesku i protiv Hrvatske u Ligi nacija. (Robert Junaci)•