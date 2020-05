Hrvatskoj je povjeren veliki događaj, ali...: 'Ne znam kako će biti za godinu dana'

Veljko Mršić (49) jedini je hrvatski momčadski izbornik koji u vrijeme epidemije koronavirusa vodi treninge reprezentativcima. Njih četvorica – Roko Rogić, Željko Šakić, Filip Krušlin i Boris Tišma – triput tjedno rade u Košarkaškom domu Cedevita.

– Ovaj tjedan priključit će nam se i Žganec i Mustapić, a dobrodošli su i svi ostali reprezentativni kandidati. U ovom trenutku dobar dio igrača je bez klubova i trenera i ovo je dobar način da rade na sebi.

Kako to da je tu i 18-godišnji Tišma kada se zna da je prva momčad Reala, u kojoj je već debitirao, počela trenirati?

Tišma mora puno raditi

– On će morati u Madrid samo ako se bude igrala juniorska Euroliga. Boris je izuzetno talentiran i sjajno odgojen sportaš, no treba još puno raditi da postane pravi igrač. Mršić ima i neke ljetne planove. – Nadam se okupljanju u lipnju, da igračima ne bude prevelika pauza i da možda odigramo i koju utakmicu.

Ako vodstvo NBA lige ipak odustane od dovršavanja ove sezone, bi li u tom slučaju zvao i NBA igrače?

– Da, jer bismo onda imali više mogućnosti za odigravanje trening utakmica između nas samih.

Ako pak NBA liga odluči završavati ovu sezonu, a onu sljedeću počne tek za Božić, to bi moglo značiti nedostupnost NBA igrača za olimpijske kvalifikacije.

– To su ideje vlasnika NBA klubova, no ja se nadam da će se to promijeniti kada se u tu priču uključi USA Basketball, njihov nacionalni savez, jer oni zacijelo žele još jedno olimpijsko zlato.

Usred recesije koja će zahvatiti i Hrvatsku, hoćemo li mi moći organizirati splitski kvalifikacijski turnir koji nam je povjeren?

– Ne znam kako će biti za godinu dana, no Fiba bi organizatorima morala izaći u susret i omogućiti nacionalnim savezima zemalja organizatora da od toga imaju više financijske koristi.

Mršić pozdravlja Fibinu odluku po pomicanju termina kvalifikacijskih turnira za jedan tjedan.

– Imat ćemo više vremena za uigravanje, a ako NBA sezona bude kalendarski kao i obično, onda bi kvalifikacije mogli igrati i oni igrači koji su igrali NBA finale. Oni pak koji se izbore za Olimpijske igre nakon kvalifikacija neće morati svojim NBA-jevcima dati dva tjedna slobodno, kako to NBA liga traži, nego upola manje.

U ta dva tjedna propisanog odmora, izbornici bi odveć ovisili o ozbiljnosti svojih NBA igrača.

– Vidjeli ste i u dokumentarcu “The Last Dance”, malo je onih kao što je Jordan koji tjeraju sebe i ostale.

A Mršić je imao priliku uživo gledati Jordana na treningu Bullsa.

– U jesen 1995. bio sam u Chicagu na operaciji koljena pa sam, oporavljajući se, gledao prvi tjedan priprema Bullsa. Nevjerojatna je bila ta Jordanova kompetitivnost. Sjećam se treninga tijekom kojeg se izvodila vježba na jednoj četvrtini igrališta, od centra prema košu. Neki mladi igrač Bullsa od deset napada čak osam puta pored Jordana uopće nije uspio šutirati na koš, jednom je pogodio vrh ploče, a jednom obruč.

Savez donio dobru odluku

Treninga u NBA nije bilo posljednja dva mjeseca, a nije ih bilo ni u Europi. Sve je otkazano ili odgođeno pri čemu se HKS odlučio na kompletno poništenje sezone.

– Naš Savez donio je dobru odluku jer košarka se nije mogla nadati da će, poput nogometa i sportova na otvorenom, dobiti priliku nastaviti sezonu. Uostalom, pogledajte samo u kakvim je problemima NBA liga, a imaju neograničene resurse.

Je li se s tom odlukom išlo naruku ionako siromašnim hrvatskim klubovima koji su potom raspustili momčadi?

– Sigurno. Vidjelo se po reakcijama klubova da im je to dobro došlo. Čekanje neizvjesnog nastavka sezone bilo bi samo trošak, a prihoda niotkuda.

Pred otkazivanjem je i ABA liga koja, doduše, čeka da vidi što će odlučiti Euroliga.

– Većina ABA klubova raskinula je ugovore sa svojim igračima pa je po meni realno da se posljednje kolo osnovnog dijela ne igra jer u pitanju je liga koja se igra u više zemalja u kojima su pak različite mjere borbe protiv epidemije. Kandidatima za naslov pak većinu momčadi čine stranci koji su sada uglavnom u Americi i puno je upitnika oko toga u kojoj mjeri je moguć njihov povratak. A slična je situacija i u euroligaškim klubovima gdje je, po meni, realno da se preostale ligaške utakmice ne igraju, već da se po zatečenom plasmanu negdje odigra završni turnir osmorice.

>>> Pogledajte što je Kukoč rekao o Jordanu