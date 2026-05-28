Novog guvernera čekaju neugodna pitanja o inflaciji

Kada početkom lipnja Boris Vujčić i službeno 'preseli' u Frankfurt na poziciju potpredsjednika Europske središnje banke, u fotelju guvernera Hrvatske narodne banke sjest će Ante Žigman, dosadašnji čelnik Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa). U fotofinišu višemjesečnih lobiranja prelomila je tako parlamentarna većina HDZ-a (i partnera) čiju je podršku naposljetku osigurao Žigman, a njegovo imenovanje formalno mora potvrditi Hrvatski sabor. Za Žigmana će to značiti povratak u HNB iz kojeg je imenovan za šefa Hanfe 2018. S obzirom na godine povišene inflacije i eroziju životnog standarda, koju je tek dijelom ublažio rast plaća, za pretpostaviti je da će i novog guvernera dočekati neugodna pitanja oko inflacije.