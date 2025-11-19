Naši Portali
NISU USPJELI

Hrvatski susjedi doživjeli težak udarac: 'Sve boli, ovo je tužno gledati'

Sarajevo: Konferencija za medije nogometne reprezentacije BiH
Armin Durgut/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
19.11.2025.
u 09:18

"Sve boli i tužno je gledati igrače u svlačionici, ali život ide dalje i sigurno da ćemo skupiti snage i napasti baraž u ožujku", rekao je izbornik Sergej Barbarez.

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nije uspjela izboriti izravan plasman na Svjetsko prvenstvo iduće godine. U posljednjem, odlučujućem kolu kvalifikacijske skupine odigrala je 1:1 na gostovanju kod Austrije u susretu u kojem je BiH igrala samo pobjeda. 

BiH je u vodstvo došla već u 12. minuti kada je zabio Tabaković. No, Austrija je do zlata vrijednog gola došla u 78. preko Gregoritscha. Treba napomenuti i da je domaćinima pred kraj prvog dijela poništen gol zbog prekršaja.

To znači da je Austrija izborila izravan plasman na Svjetsko prvenstvo, dok će Bosna i Hercegovina u dodatne kvalifikacije.

"Nedostajao nam je zadnji pas. Imamo stvari koje se moraju ispraviti, ali radi se o minutama i Svjetskom prvenstvu. Kako smo gol primili... Sve boli i tužno je gledati igrače u svlačionici, ali život ide dalje i sigurno da ćemo skupiti snage i napasti baraž u ožujku", rekao je izbornik Sergej Barbarez.

Koga bi htio u doigravanju?

"Nikoga. Nije mi glava u baražu, svejedno je tko će doći. Igramo svakako u gostima, maloprije sam rekao koliko sam ponosan i jedva čekam te utakmice jer su zaslužili da nam se ovo ne dogodi večeras, ali nažalost se dogodilo. Posao mi je podići ove momke, stvoriti atmosferu kakva je bila i pokušati dobiti te utakmice", rekao je Barbarez i dodao:

"Nedostajalo nam je 13 minuta do Svjetskog prvenstva. Moj posao je vratiti sve u normalu i doći sebi. Učimo na teži način, ali osjetio sam da povijest možemo mijenjati."

I tamošnji mediji te navijači tuguju nakon ovakvog raspleta događaja. No, BiH se sada mora okrenuti dodatnim kvalifikacijama, a mogući protivnici u polufinalu su joj Češka, Slovačka, Poljska i Wales.

Ključne riječi
BiH reprezentacija Sergej Barbarez

