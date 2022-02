Hrvatski stručnjak zaustavio Australiju i zakomplicirao im put na SP

U susretu osmog kola B skupine posljednjeg kruga azijskih kvalifikacija za SP 2022. godine, nogometna reprezentacija Omana, koju vodi hrvatski stručnjak Branko Ivanković, je odigrala 2-2 protiv Australije, pokvarivši izglede "Socceroosa" za plasman na SP.

Australija je u Muscatu vodila 1-0 i 2-1, ali su Ivankovićevi odabranici oba puta izjednačili.

Gosti su poveli u 15. minuti golom Jamiea MacLarena iz jedanaesterca, a izjednačio je Abdulah Fawaz u 54. minuti. Deset minuta prije kraja Aaron Mooy je doveo Australiju u novo vodstvo, no Fawaz je u 89. minuti iz kaznenog udarca poravnao na 2-2.

U derbiju kola iz ove skupine Japan je ostvario važnu pobjedu u borbi za World Cup pobijedivši lidera Saudijsku Arabiju sa 2-0.

U ravnopravnom prvom dijelu Japan je došao do prednosti u 31. minuti kada je lijepa akcija zaključena asistencijom Ita i pogotkom Takumi Minamina. Dvoboj je odlučen na startu drugog dijela. Igrač Genka Junya Ito je u 50. minuti bio strijelac za 2-0. Japan je tako Saudijskoj Arabiji nanio prvi poraz u ovim kvalifikacijama. Do sada su Saudijci dobili šest utakmica i tek su remizirali na gostovanju kod Australije (0-0).

Nakon sedam poraza u nizu, prve bodove u skupini je osvojio Vijetnam koji je kao domaćin bio uvjerljiv te je pobijedio Kinu 3-1.

Saudijci i dalje vode sa 19 bodova, Japan ima bod manje, dok su Australci treći sa 15 bodova. Oman je četvrti s osam bodova.

Posljednja dva kola su koncem ožujka (24. i 29), a presudne će biti utakmice Australija - Japan (24. ožujka) i Saudijska Arabija - Australija (29. ožujka).

U skupini A Južna Koreja se pridružila Iranu, postavši 15. sudionik SP-a.

Južna Koreja je plasman na World Cup osigurala pobjedom 2-0 protiv Sirije na neutralnom terenu u Dubaiju. Pobjedu gostima donijeli su Jin-Sun Kim (53) i Chang-Hoon Kwon (71).

Ovom pobjedom Južna Koreja je osigurala jedno od prva dva mjesta u skupini A koja vode u Katar. Drugu vizu za SP iz ove skupine još je ranije osigurao Iran, kojeg vodi hrvatski stručnjak Dragan Skočić.

Za Južnu Koreju će to 11. nastup na World Cupu, pri čemu deseti uzastopni, a najveći uspjeh ostvarila je 2002. osvojivši četvrto mjesto.

Foto: Ahmed Yosri/REUTERS Soccer Football - World Cup - Asian Qualifiers - Group B - Saudi Arabia v Oman - King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, Saudi Arabia - January 27, 2022 Oman coach Branko Ivankovic and staff lineup before the match REUTERS/Ahmed Yosri Photo: Ahmed Yosri/REUTERS

Osim domaćina prvanstva, Južne Koreje i Irana, nastup na SP-u osigurali su i Njemačka, Danska, Francuska, Belgija, Hrvatska, Španjolska, Srbija, Engleska, Švicarska, Nizozemska, te Brazil i Argentina.

Iran je u osmom kolu pobijedio UAE sa 1-0 zadržavši prvu poziciju. Pogodak odluke zabio je napadač Porta Mehdi Taremi u 44. minuti. Pet minuta kasnije domaćin je ostao s igračem manje nakon što je isključen branič zagrebačkog Dinama Sadegh Moharrami.

U ranije odigranom susretu Libanon i Irak su odigrali 1-1. Irak, koji vodi crnogorski stručnjak Željko Petrović, nekadašnji nogometaš zagrebačkog Dinama i trener zaprešićkog Intera, je poveo golom Husseina u 40. minuti. Izjednačio je u sudačkoj nadoknadi prvog dijela Sabra na konačnih 1-1.

Dva kola prije kraja kvalifikacija Iran vodi na ljestvici sa 22 boda, Južna Koreja na drugom mjestu ima 20 bodova, a treću poziciju, koja vodi u dodatne kvalifikacije, trenutačno drži UAE s devet bodova. Libanon ima šest, Irak pet, a Sirija dva boda.