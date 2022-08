Hrvatski stručnjak koji je igrao u Španjolskoj otkrio recept za Villareal: Oni su favoriti, ali...

S nestrpljenjem iščekujemo što Hajduk može napraviti u utakmicama protiv Villarreala. Ovako, na prvu, dojam je da Splićani teško mogu protiv momčadi koja zadnjih nekoliko sezona sjajno igra na europskoj razini. Prošlogodišnji polufinalist Lige prvaka ove sezone ima još veće ambicije. Sigurno je da protiv naše momčadi Španjolci ništa neće prepustiti slučaju. O Hajdukovim šansama protiv Villarreala porazgovarali smo s Nikolom Jerkanom, bivšim hrvatskim reprezentativcem koji je godinama igrao u Španjolskoj, a danas je član stožera Zlatka Dalića. Jerkan nam se javio s odmora na Hvaru...

Španjolci veliki favoriti

Na prvu je dojam da Hajduk teško može preko Villarreala?

– Jasno je, Španjolci su favorit protiv Hajduka. Nedavno su osvojili Ligu Uefe, igrali su polufinale Lige prvaka, ne trebaju veće referencije – počeo je Jerkan.

Koliko ste pratili Hajduk?

– Gledao sam zadnjih nekoliko utakmica, obje protiv Vitórije i derbi s Dinamom.

I kako vam je Hajduk izgledao?

– Dva različita izdanja, protiv Vitórije i Dinama. Pitanje je koja je prava slika. Hajduk bi trebao ponoviti izdanje protiv Vitórije, odnosno i kvalitetnije od toga ako misli ugroziti Villarreal...

Je li možda putokaz prvo poluvrijeme protiv Dinama?

– Hajduk se tu branio u čvrstom bloku organiziranom obranom i čekao priliku iz kontranapada...

A nego kako će drugačije sa Španjolcima?

– Tako je sada i Real Valladolid igrao protiv Villarreala, pa je izgubio 0:3. No ta je utakmica mogla otići i u drugom smjeru da je Valladolid iskoristio neke svoje prilike nakon kontranapada. To nije loša opcija. Činjenica je da se sve momčadi protiv Villarreala brane i prepuste im inicijativu. Ne samo što žele, već Villarreal nametne takvu igru. To je kompletna momčad koja ima top-igrače. Velika su ovogodišnja očekivanja od njih u Španjolskoj budući da lani u prvenstvu nisu ostvarili zacrtano. U Ligi prvaka bili su odlični, a u prvenstvu su razočarali navijače i upravu...

Kako Španjolci doživljavaju Hajduk?

– Koliko vidim po medijskim napisima, ozbiljno doživljavaju splitsku momčad, kao klub koji ima tradiciju i godinama je u nogometnom vrhu u Hrvatskoj, odnosno na ovim prostorima. Također, ističu igrače kao što su Marko Livaja, Lovre i Nikola Kalinić, Filip Krovinović... Ozbiljno shvaćaju utakmicu.

Pretpostavljam da i vi vidite Livaju kao glavnu splitsku uzdanicu?

– Jako je važno da suigrači, barem donekle, poprate tu njegovu razinu. Ako momčad ne funkcionira na optimumu, onda je bilo što teško ostvariti, bez obzira na to koliko imate klasne individualce...

Dojam je da Hajduk možda malo previše ovisi o njegovu danu?

– A sigurno, posebice kada vidite njegov golgeterski učinak, odnosno utjecaj na momčad. Hajduk mora podići momčadsku razinu. No sve je moguće. Početak je prvenstva, igrači imaju vrlo malo vremena za odmor. Treba vam širok kadar i kvalitetan roster ako želite stvarati rezultat.

Je li vas netko zvao iz Hajduka?

– Ja sam hajdukovac i u svakom slučaju bih pomogao svom klubu...

Nije Jerkan želio otkriti je li netko iz Hajdukova stožera tražio analizu Villarrealove igre, no nama je spremno ponudio svoje promišljanje o sustavu za kojim bi mogao posegnuti Unai Emery...

HNL se stalno diže

– Najčešće prakticira sustav 4-4-2. U veznom redu postavljeni su specifično, u obliku kvadrata. Dva su ispred obrane, a dva prednja dosta ulaze u sredinu radeći prostor bočnim igračima. To je nekakav osnovni princip funkcioniranja uz stalna nastojanja da dominiraju u sredini. Ključni igrač im je Gerard Moreno koji igra dosta slobodno, kreće se između linija. Drugi napadač je brži i agresivniji u odnosu na njega. Tijekom utakmice Emery zna taj sustav promijeniti u 4-2-3-1, tako da na bočnim pozicijama stavi dva bočna koji su zapravo krila. I onda po tim koridorima, dva vezna i dva krila, pokušava izdominirati protivnika i stvarati što više šansi. Također, iz zadnje linije stalno igraju, odnosno pokušavaju osvajati teren kroz posjed. Posebno važna poluga je stoper Pau Torres od kojeg najčešće sve kreće i u tom proigravanju između linija jako je važan igrač. Izdvojio bih također da su itekako opasni u prekidima. Imaju tri-četiri igrača koji su jako opasni, Raul Albiol, Pau Torres, Étienne Capoue i, naravno, Gerard Moreno.

Kako vam izgleda HNL zadnjih sezona?

– S obzirom na to da živim vani i da nisam stalno prisutan, očiti su pomaci zadnjih godina. Lani su četiri momčadi bile u borbi za vrh. To je odličan pokazatelj da se dobro radi. Liga je postala zanimljivija i atraktivnija... – zaključio je Jerkan..

