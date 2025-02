Hrvatski reprezentativac svjedočio nevjerojatnom prizoru: 'Čovjek se jednostavno onesvijestio'

Nikola Grahovac, kružni napadač rukometaša mađarskog Veszprema, bio je svjedok nesvakidašnje utakmice u elitnoj skupini Lige prvaka. Naime, Danski sudac Jesper Madsen (50) srušio se u 29. minuti utakmice i udario glavom o pod. U pomoć su mu odmah priskočili igrači i medicinsko osoblje. Madsen je nakon pada bio pri svijesti i gestikulirao da ga ne diraju. Nakon nekoliko minuta ukazane pomoći, hitna služba ga je iznijela iz dvorane na nosilima, uz pljesak rasprodane dvorane s 5000 navijača.

- To se dogodilo minute ili dvije prije kraja prvog poluvremena. Igrali smo u obrani kada je pao sudac. U prvom trenutku sam pomislio da se poskliznuo, ali bilo je na kraju to nešto puno gore. Čovjek se jednostavno onesvijestio. Koliko sam čuo još uvijek je zadržan u bolnici u Veszpremu ali je izvan životne opasnosti. Da, tako nešto ne događa se na rukometnim parketima – rekao je Grahovac.

Postojala je mogućnost da se utakmica odgodi za jedan dan?

- U dogovoru s delegatom odlučeno je da preostali sudac otfućka do kraja poluvremena,a onda će slijediti dogovor. Otišli smo u svlačionicu i nismo znali hoće li se vratiti. Na kraju je dogovoreno da samo jedan sudac odsvira drugo poluvrijeme- I svaka mu čast. Čak bih rekao da je fućkao bolje sam nego da su bila dvojica. Nevjerojatno je kako je uspio vidjeti dva prestupa rukometaša Sportinga, jedan prijestup je čak svirao s centra. Nakon utakmice svi su imali pohvale na njegovo suđenje. Ipak ke ovo bio derbi, meč tjedna u Ligi prvaka.

Teško ste na kraju dobili utakmicu?

- Istina, Sportine je jedna sjajna momčad. Nevjerojatno kako su brzi, a braća Costa su čudo. Kako igraju ta dva dečka, svaka momčad bi ih poželjela u svojim redovima. Koliko su nas samo iskontrirali, neviđeno. Ovom pobjedom potvrdili smo prvo mjesto u skupini. U 12 utakmica ostvarili smo 11 pobjeda i imamo samo jedan poraz. Imamo šest bodova više od drugoplasiranog PSG-a kojem ćemo u goste sljedeći tjedan – rekao je Grahovac.

Za sada igrate samo u obrani?

- Nije to nešto što me zadovoljava. Vidjet ću kako će biti sljedeće sezone. Imam ugovor na još jednu sezonu, a klub je već sada doveo jako puno igrača. Ispada da ćemo na kraju imati 30 igraća, dvije podjednako dobre momčadi. Svi neće moći igrati, to je sigurno. Klub želi konačno osvojiti Ligu prvaka i rekli su da nema limita što se tiče novaca i dovođenja vrhunskih igrača – istkanu je Grahovac.

Kako ste se snašli u Veszpremu?

- Super. Tu sam s djevojkom, blizu mi je Prelog gdje sam rođen i gdje mi živi baka. Tamo sam živio prvih sedma godina – dodao je.

Bili ste u krugu reprezentacije za Svjetsko prvenstvo, ali niste nijednom bili u zapisniku?

- Šteta, ali ima još vremena za mene, mlad sam. Šušnja je sjajno igrao obranu, Šipić napad, a Šimić je na crti bio pravo otkriće. Tako da ću strpljivo čekati svoju priliku, naravno da bi htio biti dio reprezentacije i htio bi igrati već protiv Češke u skorašnjim kvalifikacijama za odlazak na Europsko prvenstvo – zaključio je Grahovac.