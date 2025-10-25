Naši Portali
NISU DOBRO KRENULI

Hrvatski ragbijaši poraženi u Švedskoj, trebat će pobjediti u sljedeće dvije utakmice

Hrvatski ragbijaški savez
VL
Autor
Gordan Gabrovec/Hina
25.10.2025.
u 18:37

Hrvatski ragbijaši su uvjerljivim porazom 57-12 (19-12) na gostovanju u Švedskoj započeli natjecanje u Trophy diviziji europskog Kupa nacija

Hrvatski ragbijaši su bili konkurentni u prvom poluvremenu dvoboja koji je odigran u Trelleborgu po snažnom vjetru i ledenoj kiši, kad su postigli dva polaganja (Daniel Mau'u, Andrija Galić) i imali jedno pretvaranje (Jason Newton). No, u nastavku su Šveđani potpuno zagospodarili terenom i došli do uvjerljive pobjede.

"Švedska je uigrana, nekoliko godina su već zajedno, a nama je nedostajalo pola momčadi. No, ne tražimo alibije, važno je naučiti iz poraza. Bit će bolje protiv Danske", izjavio je izbornik Hrvatske Anthony Poša.

U drugoj utakmici su Poljaci kao gosti svladali Litvu s 41-8. Reprezentacije Švedske i Poljske su glavni kandidati za promociju u Championship diviziju, dok je cilj hrvatskih ragbijaša ostanak u sadašnjem stupnju natjecanja, za što će važno biti ostvariti povoljne rezultate u sljedeće dvije utakmice.

Hrvatska će u petak (31. listopada) ugostiti Dansku u Makarskoj, a 8. studenoga će dočekati Češku u Splitu.
Švedska Hrvatska ragbijaška reprezentacija Ragbi

