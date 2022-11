Plavi su najjači u regiji: Dinamo je u Europi zaradio više od svih srpskih klubova zajedno

Čelnici UEFA-e i voditelji svih odjela ugostili su novinare u sjedištu europske nogometne kuće u Nyonu, među kojima je i Večernji list imao svog predstavnika, Tomislava Dasovića.

UEFA se 'otvorila' prema svijetu, dok je predsjednik Aleksander Čeferin istaknuo kako organizacija ne smije biti zatvorena i začahurena jer to nije način na koji žele raditi.

Gostima su se obratili upravo Čeferin te njegova desna ruka i hrvatska legenda, Zvonimir Boban, zatim i Roberto Rosetti kao šef sudačke organizacije, Zoran Laković i Giorgio Marchetti, poznat kao domaćin svake ceremonije UEFA-inog ždrijebanja.

Foto: Arne Dedert/DPA 09 October 2022, Hesse, Frankfurt/M.: Soccer, European Championship, qualification, group draw: Aleksander Ceferin, President of UEFA, before the draw of the groups for the qualification for the European Football Championship 2024. Photo: Arne Dedert/dpa Photo: Arne Dedert/DPA

Međutim, jednu od zanimljivijih stvari donijeli su Emma Sykes, direktorica za razvoj seniorskog ženskog nogometa te Sefton Perry, šef informacijskog centra. Ponudili su vrlo zanimljive i intrigantne brojke...

Dio podataka izvukli su posebno za države iz kojih su taj dan bili nazočni novinari, te je prikazana brojka da je od 2009. godine na ime sudjelovanja i rezultata u UEFA-in natjecanjima hrvatskim klubovima isplaćeno 220,3 milijuna eura! S druge strane, srpskim klubovima je u istom razdoblju na račun 'sjelo' 159 milijuna eura.

Naravno, ne treba ni spominjati da je za hrvatsku ligu veliku većinu zaradio Dinamo, stoga se lako može doći do zaključka kako su 'plavi' uprihodili barem 180 milijuna eura, što je više od svih srpskih predstavnika - zajedno.

Foto: Antonio Bronic/REUTERS Soccer Football - Champions League - Group E - Dinamo Zagreb v Chelsea - Stadion Maksimir, Zagreb, Croatia - September 6, 2022 Dinamo Zagreb players celebrate after the match REUTERS/Antonio Bronic Photo: Antonio Bronic/REUTERS

Ovo je još jedan sjajan pokazatelj kako je Dinamo prava sila na ovim prostorima i najuspješniji klub več dugi niz godina.

