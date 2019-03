Hrvatski olimpijski prvak: Oni za tjedan dana zarade koliko ja u čitavoj karijeri

Novovjekovnu istinu koju je ustvrdio britanski novinar Chris McMullan prvi su od hrvatskih sportaša iz tzv. malih sportova shvatili veslački šampioni braća Sinković. A dotični urednik Digital Sporta kazao je da “više nije dovoljno u sportu biti uspješan, nego danas morate biti poduzetnik i marketinški stručnjak i kao takvi upravljati svojim brendom”.

– U nekim državama poput Engleske i Novog Zelanda oni u svojim savezima imaju ljude koji rade odnose s javnošću i marketing, a kako toga kod nas nema, onda mi moramo posebno plaćati ljude koji će to za nas raditi. Kada smo postali svjetski prvaci u četvercu na pariće, mislili smo da će se nama sponzori početi sami javljati, no to se nije dogodilo. Tada smo postali svjesni da i mi moramo ponuditi još nešto pa smo angažirali agenciju za odnose s javnošću. Jer, ako te nema dovoljno u medijima, neće ti niti jedna tvrtka sama pristupiti. Zapravo, jedino su to učinili ljudi iz Red Bulla, dok je s ostalim sponzorima išlo dosta teško – prisjetio se Valent Sinković.

Sinkovići vole pomagati

Suradnja s agencijom PRiredba započela je 2015., a plodove su Sinkovići počeli ubirati nakon olimpijskog zlata u Riju (2016.).

– Tek nakon zlata u Riju nam se malo otvorilo, a posljednjih pola godine stvarno nam je krenulo i sada imamo 7-8 sponzora. S obzirom na to da mi nemamo menadžere, svu tu komunikaciju obavi naša PR agencija pa mi ne moramo nikoga moliti ni kumiti. Štoviše, oni su nam otvorili puno vidika. Sugeriraju nam na kojem bismo se događanju mi trebali pojaviti, a gdje to nije nužno.

O tome je govorila i osoba zadužena za njih, mlada PR menadžerica Kiti Iveta (28):

– Braća Sinković bila su moj posao od prvog dana moga radnog vijeka. Naša ideja bila je da izađu malo izvan sporta pa se sjećam da je moj prvi izlazak na teren s dečkima bio kada su išli konobariti u korist humanitarne udruge za djecu s Downovim sindromom. Martin i Valent odlazili su i na humanitarne akcije kao što je ona Zaklade Ana Rukavina no, nažalost, ne možemo svima pomoći. One godine kada su bili izabrani za najbolju momčad godine, upoznali su jednog dječaka čiji roditelji nisu imali novca za školovanje svog djeteta pa su mu oni kupili torbu, bilježnice, pribor... Dečki nisu bogataši da bi mogli puno davati, ali od srca daju jako puno.

I doista, pitamo Valenta, koliko braća Sinković mogu zaraditi od sponzora?

– Financijski smo zadovoljni, dovoljno da nakon karijere imam za dobar početak nekog novog života. Eto, do kraja karijere vjerujem da ću moći riješiti stambeno pitanje. A to je dobar zalog s obzirom na to da većina ljudi u ovoj zemlji to pitanje rješava kreditima na 20-30 godina. Dakako, postoje i sportaši, recimo nogometaši, koji za jedan tjedan riješe ono za što meni treba cijela karijera, no tako je to na tržištu sporta i sportova.

Negoduje li njihov trener Nikola Bralić zbog njihova pojavljivanja na “eventima” koji nemaju veze sa sportom?

Agencija prikrivala Valenta

– S obzirom na to da trener dolazi iz vremena kada svega ovoga nije bilo, negodovanja je bilo jer njemu je najvažnije da mi treniramo i da se odmaramo. No, i on je shvatio da je to jedini način da mi i s financijske strane, baveći se ovim sportom, nešto dobijemo – kazao je Valent koji se svojedobno našao u situaciji koju je njihova PR agencija morala prikriti.

– Pri odlasku na OI u Riju, Valentu se dogodilo da mu je u pretincu sjedala zrakoplova ostala putovnica pa je morao ostati u Europi jedan dan dulje dok mu nije napravljena nova. No, zbog toga mu je i promijenjena povratna karta pa je on u Zagreb došao dan prije svoga brata. Valenta smo “sakrili” dok nije došao Martin pa smo ga čak i na pistu odveli da izađe pred medije zajedno s bratom. A da je Valent izašao pred novinare dan prije, njegov brat bi sutradan pao u drugi plan, a to nismo smjeli dopustiti – ispričala je Kiti.

