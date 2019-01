Putevi u 2019. vode u Tokio - nastup na OI sanjaju i nogometaši

Nakon nezaboravne i gotovo nestvarne 2018. godine, pred nama je jednako izazovna 2019. Štoviše, ona će biti ključna za konačni broj hrvatskih sudionika na predstojećim Olimpijskim igrama u Tokiju 2020. jer najviše olimpijskih viza vadit će se upravo u 2019.

Za neke, poput braće Sinković, to će biti formalnost, a za neke, kao što su karatisti, velika borba i muka jer su im kvalifikacijski lijevci izuzetno uski. Nažalost, bit će i onih koji uopće neće imati priliku boriti se za nastup na Olimpijskim igrama, kao što su to naši najbolji košarkaši.

Nakon izuzetnog nastupa na Igrama 2016., gdje su nastupili u četvrtfinalu i osvojili peto mjesto, košarkaša u Tokiju neće biti jer se nisu plasirali ni na rujansko Svjetsko prvenstvo u Kini, a ono će biti ključno za određivanje sastava olimpijskih kvalifikacijskih skupina.

Ovaj put bez košarke

Tako će se dogoditi da zemlja koja ima šest NBA igrača neće biti među 32 najbolje reprezentacije svijeta, a to je prilično tužno, da ne kažemo katastrofalno, za sport kojim smo se nekad dičili.

No, posvetimo se onima koji pripadaju svjetskom vrhu ili barem aspiriraju na takvo što. A to su prije svih veslačka braća Sinković, koja su nam rekla:

- Nama će za plasman na Olimpijske igre biti dovoljno da na Svjetskom prvenstvu budemo 11. Ako pak u tome ne bismo uspjeli, imali bismo u ljeto 2020. još jednu priliku, a to je regata u Luzernu, s koje će u Tokio još dvije posade.

U još boljoj situaciji su svjetski jedriličarski prvaci braća Šime i Mihovil Fantela. Naime, osvajanjem ovogodišnjeg svjetskog naslova u klasi 49 u Aarhusu, oni su se već plasirali na Olimpijske igre. No, objašnjava nam njihov otac i trener Edo Fantela, to ne znači da Fantele neće jurišati na trofeje i u nadolazećoj godini.

– Tko nas prati i poznaje zna da nas zanimaju samo odličja. U 2019. imamo EP u svibnju i SP u listopadu. Iako nemamo nikakav imperativ, borit ćemo se za maksimalan domet. Godina će biti podređena našem olimpijskom nastupu pa ćemo nastupiti na “test-eventu” u Enoshimi, poprištu olimpijske regate.

>> Pogledajte video: braća Sinković na Večernji TV-u

[video: 26785 / ]

Tako Edo Fantela govori kao trener svojih sinova. A kakvi su mu još izbornički planovi.

- U Tokiju ćemo imati i jednog laseraša, pri čemu je Tonči Stipanović naš favorit, no ipak to mora i dokazati na internim kvalifikacijama protiv Filipa Jurišića. U klasi finn imamo trojicu kvalitetnih kandidata, a to su Josip Olujić, Nenad Bugarin i Milan Vujasinović. Svi su oni u prvih 20 u svojoj disciplini. Očekujemo da se olimpijske vize domogne i ženski dvosjed, 49FX, s Eniom Ninčević i Michaelom De Micheli-Vitturi, a nadamo se da će se i četvrti put na OI plasirati Luka Mratović...

Hrvatski vaterpolisti u 2019. godini imaju Svjetsko prvenstvo i ono će im biti kvalifikacijsko za Olimpijske igre, no kako je riječ o osvajačima zlata u Londonu 2012. i srebra u Riju 2016., nastup izabranika Ivice Tucaka u Tokiju doista ne bi smio biti upitan. Kao ni u jednom ekipnom sportu, Hrvatska je u vaterpolu svjetski vrh. Uostalom, Hrvatska je aktualni svjetski prvak iz 2017. i branit će taj naslov u 2019. No, treba reći da će na OI i pobjednik Svjetske lige (što također može biti Hrvatska), a ako se ni to ne ostvari, ostaje kvalifikacijski turnir, na kojem je hrvatska vaterpolska reprezentacija sudjelovala samo jednom.

Svjetsko prvenstvo u 2019. imaju i naši najbolji rukometaši, i to već u siječnju, no ni njihov odlazak na Olimpijske igre ne bi smio biti upitan. Izbornik Lino Červar upustio se u smjenu naraštaja, no ni to ne bi trebala biti prepreka za dobivanje olimpijske vize.

Bitno je da Hrvatska ovaj put bude među sedam najboljih reprezentacija jer time stječe pravo nastupa na olimpijskom kvalifikacijskom turniru. Inače, u Tokio će izravno samo svjetski prvak iz 2019. i europski prvak iz 2020.

Da je 2019. godina svjetskih prvenstava potvrđuje i kraljica sportova atletika. Ovaj put ono se održava u neuobičajenom terminu, potkraj rujna i početkom listopada, no to je tako zato što je poprište SP-a Doha pa se pomicanjem kalendara izbjegavaju najveće vrućine na Arapskom poluotoku. A u Kataru će naša najbolja sportašica Sandra Perković nastojati obraniti naslov pa i treći put postati svjetska prvakinja, no još puno veći izazov bit će joj postati olimpijska pobjednica treći put uzastopce.

Za razliku od loptačkih sportova u kojima se do olimpijske vize dolazi pobjedama, u atletici je bitno da se postigne norma, pa makar ona i ne donosila pobjedu na mitinzima. Tako će Sandra Perković ili Sara Kolak, čim na nekom mitingu ispune normu, biti sigurne putnice u Tokio, a očekuje se da se olimpijske vize domognu i bacači kugle Filip Žunić i Filip Mihaljević te motkaš Ivan Horvat.

Slično je i s plivačima. I oni će ispunjavati norme (Lončar, Obrovac...), no hrvatski su plivači danas daleko od svjetskog vrha pa sada nemamo ni približno nekoga poput Duje Draganje (olimpijski doprvak) ili Gordana Kožulja (dvostruki europski prvak).

U mnogim borilačkim sportovim bodovi za olimpijsku vizu skupljat će se u 2019. na najvećim svjetskim natjecanjma i najjačim turnirima. Primjerice, tekvondaši imaju SP u svibnju u Manchesteru na kojem se može osvojiti jako puno bodova, baš kao i na Europskom prvenstvu u olimpijskim kategorijama. Tekvondaši imaju svoje olimpijske rejtinge i prvih šest po olimpijskim kategorijama imat će pravo nastupa u Tokiju.

Poput tekvondaša, i karataši na Olimpijskim igrama nastupaju u spojenim kategorijama, s time što je kod karataša taj kvalifikacijski lijevak još uži jer će u svakoj od tri muške i tri ženske kategorije moći nastupiti samo po 10 natjecatelja. Stoga nam je Ana Marija Bujas Čelan, kapetanica ženske borbene vrste, kazala:

- Uspijemo li u Tokiju nastupiti sa po jednim karatašem i karatašicom, bit ćemo jako zadovoljni.

A najbliži je tome svjetski prvak Ivan Kvesić koji je, po vlastitu kazivanju, sa svojim svjetskim naslovom osvojio već oko 90 posto potrebnih bodova za olimpijsku vizu.

Boksači će pak, kao i hrvači, pobjedonosno morati proći kroz kvalifikacijske turnire, a Svjetsko prvenstvo u 2019. u Sočiju bit će svojevrsno sito i rešeto za naše najbolje borce. No, još je neizvjesno hoće li boksački olimpijski turnir organizirati Svjetski boksački savez (AIBA) ili netko drugi pa Marko Marović, glavni tajnik Hrvatskog boksačkog saveza, objašnjava:

>> Pogledajte video: Filip Hrgović na Večernji TV-u

[video: 28282 / ]

- Jedan način za plasman na Igre je Svjetsko prvenstvo, drugi Svjetska liga koja će početi nakon SP-a, a treći su kvalifikacijski turniri po kontinentima plus jedan zajednički turnir. No, to je koncept AIBA-e koji još nije potvrđen jer je u tijeku nadzor MOO-a da se vidi hoće li AIBA ili netko drugi organizirati boksački olimpijski turnir, koji ne bi smio biti upitan.

Dođe li do pomirenja između HBS-a i našeg boksačkog profesionalca Filipa Hrgovića, i on bi mogao nastupiti na Olimpijskim igrama, ali samo uz uvjet da prođe pobjedonosno kroz kvalifikacijski turnir po pravilima amaterskog boksa.

Strijelci su nam jaki aduti

Među prvim vlasnicima olimpijskih viza su strijelci (Goršić, Pejčić), ali ne i “lovci” na glinene golubove. A to je disciplina u kojoj Hrvatska ima olimpijske pobjednike na dvama posljednjim Igrama (Giovanni, Cernogoraz, Josip Glasnović) pa se očekuje da ćemo i na sljedećim Igrama imati svoja “oka sokolova”. Neizvjesno je jedino koja će dvojica između braće Glasnović (Anton i Josip) i Cernogoraza dobiti avionsku kartu za Tokio.

Gimnastičari i dalje imaju zamršen sustav kvalifikacija, ali ipak nešto jednostavniji nego prije. S obzirom na to da samo svjetski prvaci s pojedinačnih sprava idu izravno na OI, Tin Srbić i Filip Ude pokušat će se plasirati dobrim plasmanom na SP-u u višeboju.

Tenisači će se za olimpijske vize boriti ATP rankingom. Za olimpijski nastup u parovima, Pavić, Dodig ili Mektić morat će biti među prvih deset i tako će imati priliku povući za sobom željenog im partnera. Što se pak pojedinačnih olimpijskih viza tiče, gotovo smo sigurni, posluži li ih zdravlje, da će se za njih izboriti Marin Čilić i Borna Ćorić.

Za kraj ove predolimpijske priče ostavili smo nogometaše i veliku želju predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza. Naime, na dva velika sportska skupa (izboru sportaša godine HOO-a i Sportskih novosti), Davor Šuker kazao je da mu je velika novogodišnja želja odlazak hrvatske nogometne reprezentacije na OI. Da bi se to dogodilo, prvi put otkako je Hrvatska nezavisna, naša mlada reprezentacija (U-21) morala bi na predstojećem Europskom prvenstvu u Italiji ući u polufinale.

