ANEGDOTA

Hrvatski nogometaš: Modrić mi je trebao dati 100 eura, ali ih nije imao kod sebe

VL
Autor
Vecernji.hr
09.10.2025.
u 17:48

Bivši hrvatski nogometaš Manuel Pamić ispričao je za češki Sport.cz zanimljivu priču s kapetanom Hrvatske, Lukom Modrićem.

- Luka je skroman, komunikativan i uvijek spreman pomoći. Kad ga upoznaš, ne biste rekli da je takva zvijezda - rekao je Pamić, a potom dodao anegdotu iz 2012. godine:

- Pobijedio sam ga u nogotenisu. Igrali smo za sto eura, ali nije imao eure kod sebe, pa mi je dao osamsto kuna. Rekao sam mu da ću taj novac sačuvati jer će jednog dana postati najbolji igrač svijeta. Šest godina kasnije osvojio je Zlatnu loptu.

Manuel Pamić ima 39 godina, a igrao je na poziciji lijevog beka. Nogometnu karijeru započeo je u Istri, potom se afirmirao u Rijeci, a 2007. prešao je u Red Bull Salzburg. Najveći trag ostavio je u Sparti Prag, gdje je proveo četiri godine i odigrao više od 160 utakmica. Izvrsne partije u Češkoj otvorile su mu vrata Serie A, u kojoj je nastupao za Frosinone, Sienu i Chievo Veronu.

Evo s kojim sastavom će Dalić večeras napasti Čehe. Napravit će promjenu u napadu
Ključne riječi
Luka Modrić Manuel Pamić

