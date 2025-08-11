VIDEO Petković u debiju promašio dvije velike prilike. Pogledajte kako je igrao

Bruno Petković debitirao je za Kocaelispor u prvoj službenoj utakmici gostovanjem kod Trabzonspora na otvaranju turskog prvenstva. Bivši napadač Dinama imao je veliku priliku već u 31. minuti, kada je mogao dovesti svoju momčad u vodstvo, no nije uspio pogoditi cilj.

Trabzonspor je na kraju slavio 1:0, a jedini pogodak postigao je Paul Onuachu u 49. minuti. Najbliže izjednačenju Kocaelispor je bio u 72. minuti, kada je Joseph Nonge sjajno asistirao Petkoviću. Hrvatski napadač pucao je s otprilike 11 metara, ali lopta je otišla pokraj gola. SofaScore mu je dala ocjenu 5.6, što je lošije od svih drugih igrača na terenu. Prilike možete pogledati OVDJE.

Petković je ovog ljeta napustio Dinamo nakon nesuglasica s predsjednikom Uprave Zvonimirom Bobanom, o čemu je nedavno javno progovorio, kritizirajući njegovo ponašanje. Raskidom ugovora zaključio je svoj zagrebački put, tijekom kojeg je odigrao 289 utakmica te zabio 88 golova uz 61 asistenciju.

Prošlu sezonu uglavnom je propustio zbog ozljede pubične kosti. Predsjednik Dinama, Zvonimir Boban, izjavio je da se on i Petković nisu mogli dogovoriti oko nastavka suradnje.