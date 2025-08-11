Naši Portali
PRVA UTAKMICA

VIDEO Petković u debiju promašio dvije velike prilike. Pogledajte kako je igrao

Dinamo i Lokomotiva sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
11.08.2025.
u 23:21

Petković je ovog ljeta napustio Dinamo nakon nesuglasica s predsjednikom Uprave Zvonimirom Bobanom

Bruno Petković debitirao je za Kocaelispor u prvoj službenoj utakmici gostovanjem kod Trabzonspora na otvaranju turskog prvenstva. Bivši napadač Dinama imao je veliku priliku već u 31. minuti, kada je mogao dovesti svoju momčad u vodstvo, no nije uspio pogoditi cilj.

Trabzonspor je na kraju slavio 1:0, a jedini pogodak postigao je Paul Onuachu u 49. minuti. Najbliže izjednačenju Kocaelispor je bio u 72. minuti, kada je Joseph Nonge sjajno asistirao Petkoviću. Hrvatski napadač pucao je s otprilike 11 metara, ali lopta je otišla pokraj gola. SofaScore mu je dala ocjenu 5.6, što je lošije od svih drugih igrača na terenu. Prilike možete pogledati OVDJE.

FOTO Torcida palila transparent sa srpskim obilježjima i vikala 'Za dom spremni'
Dinamo i Lokomotiva sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a
Petković je ovog ljeta napustio Dinamo nakon nesuglasica s predsjednikom Uprave Zvonimirom Bobanom, o čemu je nedavno javno progovorio, kritizirajući njegovo ponašanje. Raskidom ugovora zaključio je svoj zagrebački put, tijekom kojeg je odigrao 289 utakmica te zabio 88 golova uz 61 asistenciju.

Prošlu sezonu uglavnom je propustio zbog ozljede pubične kosti. Predsjednik Dinama, Zvonimir Boban, izjavio je da se on i Petković nisu mogli dogovoriti oko nastavka suradnje. 

Svi pričaju o onome što je Luka Modrić napravio prije debija: Snimka je postala viralna
Ključne riječi
Bruno Petković Kocaelispor strani nogomet

