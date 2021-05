Jedan od najbogatijih Hrvata usred Zagreba napravio pobjednički projekt

Napetost se te večeri mogla rezati nožem, a kako i ne bi kada se sve što su oba kluba radila cijele godine svelo na 40 minuta majstorice za ulazak u HT Premijer ligu. Kada su istekle i posljednje sekunde nade za košarkaše Dinama, njihovi domaćini erumpirali su u oduševljenju. Prštao je pjenušac, pjevalo se i slavilo do ranih jutarnjih sati.

Uživajući u svemu tome, odahnuli su i vodeći ljudi Cedevite Junior jer bi neulazak u najviši rang natjecanja značio još jednu godinu “rintanja”. Doduše, imali bi još jednu priliku – razigravanje s pretposljednjim premijerligašem Dubravom – a s “lavovima” koji se bore za ostanak nikad nije dobro imati posla.

– Laknulo mi je jer znam koliko sam dao sebe, kao i svi ljudi u klubu, što nam ulazak u viši rang može donijeti i što bi značilo da nismo uspjeli. Jer, Dubrovnik želi u HT Premijer ligu, Hermes se želi vratiti, Bosco će sigurno pokušavati isto... – kazao je direktor Tomislav Zebić.

Mudar direktorov manevar

Osim igrača, sretan je bio i mladi trener cedevitaša Marko Trninić kojem je ovo bio prvi seniorski trofej u prvoj cjelovitoj seniorskoj sezoni. Da vas podsjetimo, prošla je ostala nedovršena, a prekid natjecanja – uzrokovan pandemijom koronavirusa – zatekao je Cedevitu Junior negdje na petom mjestu.

Ovog proljeća slika je bila prilično povoljnija jer su cedevitaši dominirali tzv. Prvom ligom (zapravo drugim rangom natjecanja) pa su u doigravanje za prvaka ušli sa skorom 20-2 kao veliki favoriti. No igrati ligaške utakmice i one s velikim ulogom nije isto što se vidjelo i u (ne)spremnosti nekih mlađih igrača da podnesu teret tog pritiska pa se trener Trninić oslonio na one iskusnije.

Tako je klub s Velesajma ostvario ono za čim je težio još ljeta 2019. kada je predsjednik tadašnje Cedevite Emil Tedeschi (većinski vlasnik Atlantic Grupe) odlučio preseliti klub u Ljubljanu i kada HKS nije našao načina da novoosnovanu Cedevitu Junior zadrži u najvišem rangu. Štoviše, kao novaci morali su krenuti od nule, iz četvrtog ranga, no onda je novoimenovani direktor Tomislav Zebić doskočio jadu. Naime, tražeći klub iz Prve lige s kojim bi se fuzionirao našao ga je u Agrodalmu. Tako je Zeba uštedio dvije godine, a možda je tako i spasio stvar jer pitanje je bi li Atlantic Grupa bila spremna i dalje financirati klub koji je u četvrtoj ligi i koji kao takav ne bi bio dovoljno zanimljiv ni mladim igračima. A dogodila bi se i bizarnost da jedan četveroligaš ima najbolje uvjete za trening u državi (Dom košarke) što bi zacijelo obezvoljilo glavnog sponzora.

A sada se pak očekuje da će agilni predsjednik kluba Neven Vranković, jedan od ključnih ljudi Atlantica, biti još entuzijastičniji i da će kompanija i dalje ulagati u ovaj projekt. A u kom statusu u odnosu na “velikog brata” iz Ljubljane, to smo pitali direktora Cedevita Olimpije Davora Užbinca:

– Naša je ideja da ovaj zagrebački klub razvija igrače od najmlađih dobnih kategorija do seniora koji će moći igrati u europskim klubovima, pa i NBA ligi. Ono što je nama u Ljubljani ograničavajući faktor jest to što mi imamo ograničen broj stranaca i što bi većina trebali biti Slovenci. No zato neki mladi Slovenci, plus mladi Hrvati, plus talentirani klinci iz drugih dijelova svijeta, mogu igrati za Cedevitu Junior i tu se razvijati. A ideja je da ti mladi igrači ne budu opterećeni rezultatom i da to bude inkubator iz kojeg će se puniti i drugi hrvatski klubovi.

Slijedi podmlađivanje

A nešto tako, ali višom silom, dogodilo se u ljeto 2019. kada se, zbog vijesti da klub mora krenuti iz četvrte lige, raspršila jedna potencijalno zanimljiva momčad čiju bi petorku činili Jordano (Osijek/Zadar), Perković (Split), Bajo (Split), Buljević (Osijek/Široki) i Matković (Mega), za kojom žali i današnji direktor:

– Da nismo sada uspjeli, gubili bismo vrijeme, a vrijeme je novac. A da bih pokazao što mi zapravo tu želimo raditi, morali smo ovo postići.

I doista, da bi ih Tedeschi doživljavao (a njemu podržavati financijski dva kluba nije nužno) bilo je važno pokazati da je ovo projekt koji raste, koji ne stoji puno, a dobra je priča.

– Nama je dovoljno da na ovaj sadašnji proračun nadodamo za još dva igrača. Želimo složiti još konkurentniju, a mlađu momčad. Nećemo ludovati, nemamo ambicija jurišati na naslov, nama treba stabilnost i mogućnost da razvijamo igrače – ističe direktor Zebić.