Hrvatski klub doveo igrača koji je doživio jako bizarnu ozljedu

Nogometni klub Osijek i službeno je dobio dva nova igračka pojačanja koja su se odmah priključila treninzima Bijelo-plavih. Riječ je o Brazilcu Tomelinu Gutieriju i Slovencu Eriku Janži koji su već duže vrijeme bili na meti našeg prvoligaša. Sada su obojica u Gradskom vrtu i u tijeku je njihova žurna registracija za Osijek.

Tomelin Gutieri ili jednostavno Guti, rođen je 29. lipnja 1991. godine u Sao Bento do Sulu u Brazilu. Dakle, s 27 godina je skupio već i dosta iskustva u svojoj profesionalnoj karijeri koju je započeo u Figueirenseu. Tamo je proveo tri godine, da bi potom prešao u redove Joinvillea u kojem se sadržao dvije sezone. U jakoj brazilskoj Serie A ukupno je odigrao 42 utakmice. Tijekom zime 2016. prvi puta se otisnuo u Europu i potpisao za poljsku Jagielloniju.

Tada mu se dogodila bizarna ozljeda. Dobio je snažan udarac u međunožje i na kraju je zaradio deset šavova na penisu.

Trogodišnji ugovor s Bijelo-plavima

U tom je klubu Guti od početka bio jedan od najvažnijih igrača u borbi za sam vrh prvenstvene ljestvice. Ustalio se na poziciji lijevoga stopera, a jedna od osnovnih odlika mu je igra s obje noge. Zanimljivo je da Gutieri ima, uz brazilsko, i talijansko državljanstvo. Što se tiče procijenjene vrijednosti na Transfermarktu, ona je trenutačno 700.000 eura. Tomelin je raskinuo ugovor s Jagiellonijom koji je vrijedio do kraja 2019., a s Osijekom je dogovorio trogodišnju suradnju.

Dobra sezona u Mariboru

Erik Janža je rođen 21. lipnja 1993. godine u Murskoj Soboti. Dakako, slovenski je državljanin, a u Gradski vrt je stigao iz ciparskog Pafosa u kojem je bio na posudbi iz češke Viktorije Plzen. Profesionalnu je karijeru započeo u Sloveniji, u momčadi Mure 05, da bi nakon tri godine prešao u Domžale. U tom je klubu odigrao 66 utakmica i to vrlo dobro što mu je bila najbolja preporuka za transfer u redove Maribora u kojem je odigrao sezonu 2015/2016. Za „Viole“ je skupio 33 nastupa i brzo je skrenuo pozornost na svoj igrački potencijal. Angažirala ga je Viktoria Plzen u kojoj je Janža triput participirao u momčadi u službenim ogledima tijekom jesenske polusezone u 2017. godini.

Nastupio i za A reprezentaciju Slovenije

Prošloga je ljeta otišao na posudbu i to u Pafos na Cipru. U toj je sredini igrao standardno i ostvario 32 nastupa, uz dva postignuta pogotka. Nastupao je za sve mlađe selekcije Slovenije počevši od U-16 do U-21, a u jesen 2014. imao je prigodu debitirati i za najbolju slovensku vrstu. Bilo je to u prijateljskom ogledu s Kolumbijom. Erik igra na poziciji lijevog bočnog, a njegova aktualna vrijednost na Transfermarktu je 600.000 eura. Kao i Guti, i Janža je s Osijekom potpisao trogodišnji ugovor.