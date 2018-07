Prolaz Slavije bijelima bi bio pravi zamah u novu sezonu

Nakon što je Dalićeva nogometna vojska promarširala Rusiju, vraćamo se u domaću nogometnu stvarnost. A ona, što se navijača Hajduka tiče, svakog ljeta postavlja isto pitanje – može li Hajduk parirati Dinamu i Rijeci? Je li to napokon momčad koja navijače može dovesti do transa i pokušati vratiti naslov prvaka? Jedan je kolega postavio zanimljivo pitanje. Što je važnije, da Hajduk uđe u neku od skupina Europske lige ili da osvoji naslov prvaka? Prvi komentar bio je – oboje! Jer to je Hajduk. Nažalost za bijele pristalice sezone završavaju negdje poslije Male Gospe.

Predsjednik sve zna

– Teško mi je obećati titulu koliko god da je navijači žele. Smisao nogometa je da pobjeđuješ, osvajaš bodove i trofeje. Još kada si trener Hajduka iz Splita, taj pritisak i ta očekivanja najveća su moguća. Svjestan sam toga, želim da ove sezone budemo konkurentniji, bolji, a o naslovu prvaka onda možemo govoriti kada vidimo kompletnu kvalitetu HNL-a – rekao je Hajdukov trener Željko Kopić za Slobodnu Dalmaciju.

Kopić ima plan, viziju igre, ima li potrebne igrače za ta ostvarenja?

– To još nije završen proces. Znam da ćemo igrati 4-3-3, po toj ideji tražim i profil igrača. Želim igrati presing, nakon što oduzmemo loptu želimo biti brzi i prodorni.

Hajduk je dobio novog predsjednika Jasmina Huljaja, vas je doveo Kos.

– Sigurno je da mu treba vrijeme da sve vidi, upozna. Što se tiče potreba vezanih za momčad, upućen je u sve, razgovarali smo i sve je u najboljem redu.

Može li srebrna medalja iz Sofije nešto promijeniti u našem nogometu?

– Sigurno je da će nogomet među mladima biti još popularniji, kompletan nogomet treba dići na višu razinu. Sada je ta prilika.

Četvrtak, 26. srpnja, donosi prvi euronastup. U drugom kolu kvalifikacija za Europsku ligu stiže Slavija iz Sofije. Uzeli su Levskom kup prošle sezone, a znamo da je Hajduk lani preskočio Levskog. No, i Hajduk je drukčiji.

– Snimili smo sofijsku momčad, mislim da bismo to trebali proći. Ali ne želim sada dalje govoriti o FCSB-u (uvijek će to biti Steaua op. p.) ili Rudaru iz Velenja. Pa to bi bilo jako neozbiljno.

Nogometaši Hajduka odigrali su ukupno osam utakmica tijekom priprema za novu sezonu koje su počele 18. lipnja okupljanjem na Poljudu. Momčad Željka Kopića upisala je pobjedu u njih sedam, dok je jedna utakmica završila remijem. Bijeli su u pripremnom periodu pokazali iznimnu efikasnost, postigli su čak 26 pogodaka uz samo dva primljena.

Na startu HNL-a u Osijek!

U osam spomenutih susreta nastupila su ukupno 33 igrača, a njih čak 15 upisalo se u strijelce. U svim utakmicama nastupili su Ivan Delić, Stanko Jurić, Domagoj Bradarić i Darko Nejašmić. Iza njih slijede Božo Mikulić, Fran Tudor, Michele Šego, Ante Palaversa, Dario Špikić i Leon Kreković koji imaju po sedam nastupa. Najviše pogodaka, po četiri, postigli su Ivan Delić i Michele Šego, a s dva postignuta pogotka slijede ih Mijo Caktaš, Adam Gyurcsó, Mirko Ivanovski, Stanko Jurić i Toma Bašić.

Momčadi su se u novoj sezoni priključili Tomislav Duka, Božo Mikulić, Mirko Ivanovski, Dino Beširović, Stipe Vučur, Josip Posavec, Dario Špikić i Jairo Da Silva, a Edin Šehić vratio se s posudbe iz Rudara.

Hajduk su napustili Karlo Letica, Ivo Grbić, Dante Stipica, Zvonimir Kožulj, Petar Bosančić, Gustavo Carbonieri, Mario Tičinović, Savvas Gentsoglou i Hugo Almeida.

Što se tiče Marka Futacha, on nije prijavljen za Europu što automatski sugerira da se na Poljudu više ne računa na tog mađarskog centarfora.