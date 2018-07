Nakon PSV-a bilo bi divno srušiti i Glasgow Rangers

Godinu dana poslije Osijek je opet na karti Europe – nova, velika predstava pred, vjerujemo, ispunjenim Gradskim vrtom. Nakon PSV-a, koji su Zekićevi igrači preskočili i isključili sve PSV-ove zvučnike, novi je “kapitalac” Glasgow Rangers. Slavni škotski klub koji je zbog velikih financijskih problema bio izbačen u najniži rang škotskog nogometa uspio se vratiti.

Neka nova lica mogla bi postati ljubimci Kohorte, prije svih Ezekiel Henty, 26-godišnji nigerijski napadač. Bio je igrač Milana, no u tom nekoć europskom gigantu nisu imali strpljenja. Bio je na posudbi u Speziji i Perugi, kasnije je igrao u Gorici i Sloveniji, bio je i u Moskvi suigrač Vedrana Ćorluke, no nije se nametnuo, otišao je u mađarski Videoton. No, već u toj osječkoj utakmici pokazao je da će biti jak adut u igri momčadi Zorana Zekića. Strateg bijelo-plavih otkriva da mu još treba vremena da posloži momčad. A kakav ćemo Osijek gledati ove sezone, otkrit će nam već četvrtak.

U Gradski vrt stiže veliko nogometno ime, bivši slavni kapetan Liverpoola Steven Gerrard. Treba tek vidjeti kako se snalazi pokraj klupe, no sigurni smo da će to biti disciplinirana momčad kojoj će Gerrard pokušati nametnuti pobjednički mentalitet. A da ga on i te kako ima, pokazao je 2005. u finalu Lige prvaka kada je Liverpool protiv Milana vodio do najvećeg preokreta u povijesti tog natjecanja.

Glasgow Rangers nije atraktivan suparnik samo zbog bogate prošlosti u kojoj je osvajao brojne trofeje, nego i zbog navijačke vojske koja ga slijedi. Nema dvojbe da će Gradski vrt pohoditi jedna od najbrojnijih navijačkih skupina dosad kad su u pitanju europski susreti. Naime, očekuje se da će u Osijeku biti tisuću navijača tog kluba.