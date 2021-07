Hrvatski bacač kugle u Tokiju najavio velike planove: Želim prebaciti 22 metra!

Hrvatski rekorder u bacanju kugle Filip Mihaljević najavio je u srijedu na konferenciji za medije u splitskom Parku mladeži da mu je na Olimpijskim igrama u Tokiju osnovni cilj ulazak u finale, a želja prebaciti granicu od 22 metra.

Član ASK-a se na domaćem stadionu družio s predstavnicima medija dva dana prije nego što će se zaputiti prema Zagrebu, odakle će u subotu ujutro krenuti put Japana na svoje druge olimpijske igre.

Prije pet godina u Rio de Janeiru njegov je najbolji hitac bio 19,69 cm, što mu je bilo dovoljno za 11. mjesto u njegovoj kvalifikacijskog skupini i nedostatno za plasman u finale. No, pet godina poslije njegovi su apetiti, kao i razina forme, na mnogo višoj razini.

"Idemo u Tokio s ciljem da uđem u finale, to je osnovna želja. Sezona je do sada bila uspješna, zadovoljan sam rezultatima i formom pa s optimizmom gledam prema Olimpijskim igrama. Najvažnije je da putovanje prođe bez problema, da ostanemo negativni na Covid i dođemo na natjecanje bez problema", rekao je Mihaljević koji će prvi tjedan u Japanu provesti u Kagawi, a u Olimpijsko selo će ući tek 30. srpnja.

"Dobro smo trenirali, iza sebe imam nekoliko vrlo dobrih tjedana i nadam se da ću nastaviti u tom ritmu. Najvažnije su kvalifikacije 3. kolovoza, treba biti maksimalno koncentriran za taj dan jer mogu biti komplicirane. Imate samo tri hica, a konkurencija je užasno velika. Kugla je vrlo jaka disciplina, mnogo je kandidata za medalje i biti među 12 ljudi u finalu bio bi veliki uspjeh", izjavio je hrvatski rekorder (21,94 m) te dodao:

"Naravno, moje ambicije su najveće, želim baciti najbolji rezultat, želim prebaciti 22 metra. Pa ćemo vidjeti što će mi to donijeti. Nema u kugli pravila, medalje su se znale osvajati s 21 metar, ali nekad je i 22,50 bilo malo."

Njegovih 21,31 m iz ožujka, s Europskog dvoranskog prvenstva u Torunu, gdje je to bilo dovoljno za broncu, donijelo bi mu odličje i na svim olimpijskim natjecanjima od Barcelone 1992. do Londona 2012. Jedino bi bez medalje ostao u Rio de Janeiru, gdje je za broncu Novozelanđaninu Tomasu Walshu bio potreban hitac od 21,36 m, a za zlato je Amerikanac Ryan Crouser dobacio do 22,52 m, što je daljina aktualnog olimpijskog rekorda. Crouser je ove godine dokazao da je u sjajnoj formi kad je na američkim olimpijskim kvalifikacijama 18. lipnja postavio novi svjetski rekord koji sada iznosi 23,37 m.

Uz Filipa će u u Tokiju biti trener Marko Mastelić, mladi stručnjak iz ASK-a koji je trenirao i Stipu Žunića.

"Filip je spreman, dobro je radio, sve što smo planirali smo napravili. Ima dobar kontinuitet rezultata, ustalio se preko 21 metar i još ima vremena za napredak. Želja nam je da nastavimo pomicati granice, da postane prvi Hrvat koji je prebacio 22 metra. To bi bio izuzetan rezultat", istaknuo je Mastelić.

Mihaljevića i njegovog trenera na Olimpijske igre u Tokiju ispratio je i novoizabrani predsjednik ASK-a Goran Vuković, koji je na toj poziciji prije dva tjedna zamijenio bivšeg dugogodišnjeg čelnika Ivana Veštića, aktualnog predsjednika Hrvatskog atletskog saveza.

"ASK je stabilan i uredan klub, preuzimamo ga u vrlo dobrom stanju na čemu se moram zahvaliti bivšem predsjedniku Ivanu Veštiću. Naši planovi su jasni, želimo napraviti nekoliko koraka naprijed, modernizirati klub, pokrenuti nove projekte i postati najbolji atletski klub u Hrvatskoj. Siguran sam da to možemo, a vrlo smo ponosni i počašćeni što u našem klubu imamo Filipa Mihaljevića, izuzetnog atletičara i sportaša. On će i dalje imati našu punu podršku. Od sveg srca mu želimo sreću u Tokiju i da tamo ostvari najbolji rezultat", poručio je Vuković.