Hrvatski as potpuno iskreno: Napustio sam NBA da bih se vratio "u život"

U Opatiju na pripreme hrvatske košarkaške reprezentacije za kvalifikacijske utakmice sa Slovenijom i Finskom za odlazak na SP, Ante Žižić (25, 211 cm) došao je sa svježe potpisanim ugovorom (2+1) za europskog prvaka Anadolu Efes.

Nakon dvije košarkaški i životno lijepe godine u Makabiju, došla mu je ponuda za korak više. Ponuda koja se ne odbija.

Uživao sam s LeBronom

U kakvo okruženje stiže imao je prilike pitati dugogodišnjeg efesovca Krunu Simona.

- Uvijek je puno lakše doći u novi klub kada imate nekoga tko je utabao put, kada vam netko iz prve ruke može reći gdje ćete živjeti, kako klub funkcionira i slično. A Simon je u Efesu proveo pet godina i vole ga suigrači, navijači i ljudi u klubu. Bio igrač koji je kao "trojka" radio posebne kreacije za Larkina i Micića i ako ne ostane ne znam kako će ga nadomjestiti.

Kao igraču koji dobro "rola", Žižiću bi trebala odgovarati Efesova igra s puno "pick and rolla".

- To sam i gledao kada sam se odlučivao između opcija koje sam imao i zato sam izabrao Efes koji ima bekove koji stvaraju tzv. višak. Postoje predrasude da Makabi nije mjesto za visokog igrača i doista je i bilo teško.

A otežavajuća okolnost bila je što je u prosjeku igrao samo 21 minutu jer bi sigurno imao bolju statistiku od 12 koševa i pet skokova po utakmici.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL 01.07.2021., Spaladium Arena, Split - Utakmica skupine B kosarkaskog kvalifikacijskog turnira za plasman na Olimpijske igre izmedju Hrvatske i Tunisa. Ante Zizic, Mokhtar Ghyaza. "nPhoto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Sa svim onim utakmicama u izraelskom prvenstvu ipak sam dosta igrao i akumulirao se umor. No, još veći umor prouzročila su naša putovanja. Jesmo imali čarter, no gostovanja u Europi za klub iz Tel Aviva znače najviše putovanja. Nama je do Sankt Peterburga trebalo sedam i pol sati leta, do Madrida šest i slično, pa smo gubili dosta noći.

Nakon dobre sezone u Makabiju, je li poraslo zanimanje za vas. Jeste li imali NBA ponuda?

- Nisam o tome razmišljao. Vjerojatno i bih da ondje nisam proveo tri godine te imao i dobrih i loših iskustava.

Koliko je bila teška odluka da se vratite u Europu?

- Odluka je bila laka jer je to bila moja želja, htio sam se vratiti u igrački život. Odlučio sam napraviti korak unazad da bih napravio dva naprijed. Istina je da i u ovom ugovoru imam izlaznu klauzulu za NBA ligu, no o tome zasad ne razmišljam. Želim se ustaliti u vrhu europske košarke.

Premda su ga te 2016. izabrali Boston Celticsi, za "Kelte" nikad nije zaigrao jer je u međuvremenu razmijenjen u Cleveland.

- Tako sam dospio u veteransku momčad koja se bori za naslov, pa sam prilike dobivao na kapaljku. Čim bi se netko od veterana oporavio, sjedao bih na klupu. O.K., ušao sam u NBA finale što mi je bilo odlično iskustvo, no onda se dogodila godina obnove i tu se nije znalo tko pije, a tko plaća jer im je cilj bio izgubiti što više utakmica. U trećoj sezoni dogodila mi se ozljeda pa korona i tada sam odlučio vratiti se u Europu te sam izabrao Makabi kao odskočnu dasku.

Kako vam je bilo igrati s LeBronom Jamesom?

- Kada sam razmijenjen u Cleveland, bio sam u šoku. Do jučer sam igrao u Ciboni, potom u Daruşafaki, a odjednom ću igrati s najboljim NBA igračem. On je fizički fenomen, može igrati na svim pozicijama, a u svlačionici i na terenu je vođa. Veliki je profesionalac i od njega možete puno naučiti u svakom pogledu. S druge strane je i toliko običan da mu možete prići i pitati ga što god želite, vrlo je otvoren, ne gleda vas svisoka i uživao sam igrajući s njim jer me dovodio u situacije da lako postižem koševe.

Doživio tri "nokauta"

U posljednjih šest godina Anti su se dogodile tri nesretne ozljede. Rekli bismo tri nokauta.

Foto: Ivo Čagalj/Pixsell 01.07.2021., Spaladium Arena, Split - Utakmica skupine B kosarkaskog kvalifikacijskog turnira za plasman na Olimpijske igre izmedju Hrvatske i Tunisa. Ante Zizic, Mokhtar Ghyaza. "nPhoto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Još dok sam igrao u Ciboni, Jure Lalić mi je slučajno slomio vilicu. U NBA ligi mi se dogodilo da je Mason Plumlee slavio koš i tako zamahnuo da me je pogodio. U Makabiju sam pao i udario glavom u parket nakon čega sam dva sata bio u nesvijesti. Probudio sam se u bolnici i ničega se nisam sjećao, a svi koji su vidjeli taj pad ili snimku rekli su mi da je to bilo strašno. No, ta je ozljeda bila još i najblaža od te tri.

Ante će biti jedan od aduta izbornika Mulaomerovića.

- Sustav koji je izbornik postavio jednostavan je i praktičan. Pred nama su zahtjevne utakmice, jer ni Finsku s Markanenom ne smijemo podcijeniti, no imamo dovoljno talenta da se ne trebamo opterećivati drugima.

S obzirom na to da je igrao u NBA ligi protiv Dončića, kako mu se suprotstaviti?

- On je kvaliteta za sebe. Takvi se rijetko rađaju. Što on i Jokić rade u NBA ligi to je čudo, suigrače čine boljima. Premda se svi pripremaju za njega, on radi višak i pronalazi suigrače a i pogađa iz teških situacija. Ono što mi možemo činiti jest natjerati ga da ima što više isforsiranih šuteva i napadati ga kada je u obrani kako bi se umorio. On baš i nije najbolji obrambeni igrač i to trebamo iskoristiti.