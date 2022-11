Hrvatske rukometašice protiv Slovačke u dodatnim kvalifikacijama za SP 2023

Hrvatske rukometašice će u dodatnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2023. godine, kojem će domaćini biti Danska, Norveška i Švedska, igrati protiv Slovačke, odlučio je ždrijeb koji je u subotu održan u Ljubljani, gradu domaćinu finalnog vikenda EHF Europskog prvenstva.

Hrvatska reprezentacija je bila smještena u šešir broj 1, zajedno sa Španjolskom, Njemačkom, Mađarskom, Sj. Makedonijom, Poljskom, Rumunjskom, Slovenijom, Srbijom i Švicarskom. U šeširu 2 bile su reprezentacije Češke, Austrije, Slovačke, Islanda, Turske, Ukrajine, Portugala, Grčke, Italije i Kosova.

Budući da se u ždrijebu nisu mogle međusobno naći Srbija i Kosovo zbog međusobnih odnosa, ždrijeb je najprije obavljen za reprezentaciju Srbije. Ona je za suparnika dobila Tursku. Nakon toga, ždrijebane su ostale reprezentacije.

Igrom slučaja, Hrvatska je ostala kao posljednja iz šešira 1, a na drugoj strani u istoj situaciji nalazila se Slovačka. To je reprezentacija iz kategorije koju je Hrvatska priželjkivala, tim prije što se uzvratni susret igra u Hrvatskoj.

Hrvatski izbornik Nenad Šoštarić smatra da ždrijeb nije loš i vjeruje u prolazak svojih igračica.

"Bilo je i boljih, ali i lošijih kombinacija, odnos suparnika. Željeli smo izbjeći Češku. Nije loše. Mi znamo svoj cilj, a on je proći na Svjetsko prvenstvo. Mislim da smo bolji od Slovačke. Oni su se u posljednje vrijeme okrenuli španjolskoj školi, odnosno trenerima, tako da sigurno imaju neke varijante s kojima dolaze. Dosta ulažu u posljednje vrijeme, kao i mnoge druge države. Većina igračica im dolazi iz te češko–slovačke lige, ali ih ima i u mađarskoj, njemačkoj i francuskoj ligi. Naša zadaća je sada snimiti ih do kraja, pogledati sve kvalifikacijske i prijateljske susret koje su igrali u posljednje vrijeme i dobro se pripremiti. Najvažnije od svega je da mi budemo kompletni. Uz sve to na ruku nam ide i činjenica da smo domaćini u uzvratnom susretu, tako da se nadam i vjerujem u prolazak na Svjetsko prvenstvo".

Prvi susreti na rasporedu su 07. ili 08.travnja , a uzvratni 11. ili 12.travnja 2023 godine.

Rumunjska - Portugal

Turska - Srbija

Island -Mađarska

Poljska - Kosovo

Italija -Slovenija

Njemačka Grčka

Švicarska - Češka

Austrija- Španjolska

Sjeverna Makedonija- Ukrajina

Slovačka - HRVATSKA