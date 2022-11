Hrvatske legende najavile utakmicu: Marko je nezgodan, jako su čvrsti i bezobrazni...

Došao je i taj dan, Svjetsko prvenstvo za Hrvatsku kreće danas susretom s Marokom, novo veliko natjecanje za našu reprezentaciju. Kako je to igrati na takvom natjecanju, pitali smo dva legendarna hrvatska igrača koji su iskusili igranje na svjetskoj smotri. Velimir Zajec igrao je 1982. godine na SP-u u Španjolskoj, a 1990. u Italiji igrao je Zoran Vulić.

Afera 'Adidas ili Puma'

– To je najveća priredba koju možeš doživjeti. U Španjolskoj je sve bilo jako dobro organizirano, a rezultati se znaju. No, u to vrijeme reprezentacija je imala probleme, aferu zbog opreme, hoće li se nositi Adidas ili Puma... Zato mi je drago vidjeti da se to u Hrvatskoj sve na vrijeme riješilo, svi detalji, rekao mi je predsjednik HNS-a Kustić da su dogovorene i premije. Tako nema nikakvih gluposti, iskakanja, HNS to dobro radi – govori nam Velimir Zajec.

Nakon 0:0 sa Sjevernom Irskom sjećamo se da je tada Gudelj zabio za vodstvo Jugoslavije protiv Španjolske, a onda je norveški sudac prekršaj Zajeca daleko izvan šesnaesterca preselio na jedanaesterac i Juanito je zabio za 1:1, na kraju je Jugoslavija izgubila.

– To je u stvari preokrenulo naš put, da je bilo drukčije, a trebalo je biti, prošli bismo dalje jer je to bila dobra reprezentacija sa sjajnim igračima. Ma, i sad mi je žao što smo se okupirali glupostima.

Koliko se nogomet od tada promijenio?

– Nogomet je taktički drukčiji, nešto je brži. Onda se možda igralo ljepše, a sad je jednostavnije, s manje dodira, svi to pokušavaju, svi igraju slične sisteme. Danas svi znaju sve detalje o svojim suparnicima, a onda se nije znalo ni protiv koga igraš, nije bilo interneta, skautinga...

Kako vam dosad izgleda ovaj SP u Kataru u potpuno drukčijem terminu i uvjetima?

– Malo je čudno, ali svi će se priviknuti, gledao sam dosadašnje utakmice, nogomet je dosta brz. Igra se taktički dotjerano, sve se zna unaprijed i to je dobro, ali se malo ubije ta nogometna ljepota.

Hrvatska kreće danas, gdje nas vidite?

– Naša skupina nije lagana kao što se misli, Maroko može biti nezgodan, ima igrače po jakim europskim klubovima, a Kanada mi se čini čak i jača od SAD-a, dok je Belgija u vrhu nogometa. No, držim da smo mi tu "unutra", trebali bismo proći dalje, to je najvažnije.

Svi ističu važnost te prve utakmice, je li ona ključna?

– Uvijek je najvažnija, otvara ti atmosferu, važno je ne izgubiti, ali bilo bi važno dobiti i morali bismo jer smo jači od Maroka, drugi smo na svijetu, s gotovo istim igračima. Sa sjajnim veznim redom, malo su stariji, ali Modrić je predvodnik i pravi kapetan, tu su Brozović i Kovačić, imamo Majera, Sučića, imamo i dobar napad. Očekujem da će Petković igrati kako zna, a Kramarić je sad iskusan, može biti bez opterećenja, a dobar je strijelac. Imamo i dugu klupu. Osim Livakovića, nisam siguran kakva će nam biti obrana, za koju mislim da nije dovoljno uigrana bez obzira na to za koga se na kraju odluči izbornik Zlatko Dalić. Imamo mlade stopere koji su kvalitetni, imamo i iskusne – zaključio je Zajec.

Sa Zajecom smo se vratili u povijest, pa smo i Zorana Vulića pitali u kakvoj mu je uspomeni SP iz 1990., kada je Jugoslavija došla do četvrtfinala. Krenula je porazom od Njemačke 1:4, pobjedama nad Kolumbijom i Emiratima prošla skupinu, u osmini finala izbacila Španjolsku pa u četvrtfinalu ispala od Argentine na jedanaesterce.

Ivković obranio Maradoni

– Gledaš onakvu Argentinu, ispao si od finalista na jedanaesterce, od momčadi koja je imala izvanzemaljca Maradonu, ma to su baš lijepe uspomene, a s malo sreće mogli smo otići do kraja – kaže Vulić.

Podsjetimo, tada je Tomislav Ivković obranio jedanaesterac Maradoni.

No, sad Hrvatska kreće u novi SP, igra svoju prvu utakmicu, svi kažu da je najvažnija, no Jugoslavija je tada krenula porazom pa prošla dalje.

– Istina, prošli smo dalje, ali imali smo drukčiji raspored nego što sad ima naša reprezentacija. Tada smo odmah imali Njemačku, a sad Hrvatska ima drukčiji raspored. Doduše, ne kreće protiv najslabije momčadi, ma zapravo ne volim reći da je netko najslabiji, ne volim to reći ni za Kanadu. No, Maroko je vrlo nezgodan, to je narod koji zna igrati, ima čvrstinu i pozitivan bezobrazluk, igraju u dobrim klubovima i ne smijemo ih podcijeniti jer nam mogu napraviti probleme.

Sad su sigurno velika očekivanja od naših s obzirom na srebro iz Rusije, koliko je to dodatni pritisak?

– A pritisak je, ali najvažnije je proći skupinu jer si onda jedan cilj ostvario, ne treba sad od dečki tražiti osvajanje naslova prvaka, ali daj Bože da se i to dogodi.

Nema nekakvih dvojbi oko sastava za prvu utakmicu, smanjuje li to nervozu u momčadi?

– Ma sigurno, pa već niz godina znamo reprezentaciju, možemo napamet nabrojiti momčad i to je dobro. Imamo mlade i talentirane stopere Gvardiola i Šutala, budu li oni igrali i bilo bi važno da oni nemaju velik pritisak. Pokazali su kao da imaju sto utakmica u nogama.

Je li dobro za Hrvatsku što Marokance ne vodi Halilhodžić?

– Dobro je iako kad 11 "bikova" uđe u koridu, više nije važno tko te vodi, trener je važan prije utakmice, ali kad krene utakmica, sve je na igračima.

Kakvu utakmicu očekujete?

– Tvrdu i neizvjesnu, uz našu dominaciju, ali bit će čvrsto – zaključio je Zoran Vulić.

