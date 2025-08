Hrvatska već godinama nije imala ovakvu priliku. Sada to jednostavno ne smije propustiti

Nikada, baš nikada od hrvatske samostalnosti, a odigrali su do ove naši nogometni klubovi u njoj 33 pune sezone, nije se dogodilo da su tri naša kluba bila u grupnim fazama europskih kupova. Doduše, do prije četiri sezone to se nije ni moglo dogoditi jer je tek u ljeto 2021. zaplesalo prvo izdanje Konferencijske lige. Tada smo očekivali da će se uz našeg prvaka još barem jedan klub od tri predstavnika u kvalifikacijama plasirati u neku od grupnih faza. No, to se nije događalo. Paralelno s pojavom i sve jačom promocijom Konferencijske lige, hrvatski nacionalni koeficijent počeo je rapidno padati. Padati do te mjere da smo sada na dvadesetoj poziciji na Uefinoj ljestvici. Još donedavno, u ljeto 2020. godine imali smo 15. mjesto na istoj ljestvici i dva predstavnika u Ligi prvaka. Baš godinu kasnije javit će se KL, a hrvatski će klupski nogomet mahom doživljavati pljuske još za vrijeme paklenih ljetnih vrućina. Dugi rukavi u Europi za mnoge će ostati tek san uz jedan izuzetak.

Bila je to upravo ta sezona 20/21 kada će uz Dinamo koji će kasnije na proljeće srušiti i Tottenham te igrati četvrtfinale s Villarrealom, grupnu fazu Europa lige igrati i Rijeka. O nevjerojatnom nevremenu u kvalifikacijama protiv ukrajinskog Kolosa na Rujevici se još i danas priča, kao i o kasnijoj pobjedi usred Kopenhagena. Utakmica bez gledatelja na Parkenu pripala je Rijeci. No, od tada je samo Dinamo - dvaput u Ligi prvaka te po jednom u Europskoj odnosno Konferencijskoj ligi, igrao grupnu fazu europskog kupa. Sada hrvatski nogomet ima ogromnu, kao nikad veliku priliku koju jednostavno mora iskoristiti.

Na temelju svog, recimo to tako, osobnog europskog renkinga, Dinamo je uspio ući izravno u grupnu fazu Europske lige. Dogodilo mu se u istoj sezoni da nije bio prvak svoje zemlje, te da je Konferencijsku ligu u sezoni ranije osvojio klub koji je kroz svoje nacionalno prvenstvo izborio (barem) Europsku ligu u ovoj. Tri od tri kompletirala je spoznaja da Slaven Belupo nije uspio osvojiti Kup. Da jest, Dinamo bi i danas igrao tek kvalifikacije Konferencijske lige.

Dinamo je dakle - siguran. Može u miru čekati 29. kolovoz kada će se održati ždrijeb grupne faze Europske lige. Ostaje pitanje, hoće li mu se u toj prilici priključiti Rijeka. Aktualni prvaci imaju laganu zadaću protiv irskog Shelbournea u trećem pretkolu, a onda ih čeka dvomeč protiv grčkog PAOK-a ili austrijskog Wolfsbergera. Ne prođu li to, padaju u grupnu fazu Konferencijske lige, čiji je ždrijeb planiran za isti dan, 29. kolovoza. Hoće li se u njemu naći i Hajduk, koji najprije mora proći albanski Dinamo City, pa onda i boljega iz dvoboja danskog Silkeborga i poljske Jagiellonije, također ostaje za vidjeti.

Sličnu, možda još i veću priliku za ovakvo što imali smo samo prije 11 godina. Tada su četiri naša predstavnika igrala playoff-rundu Europske lige. U sezoni 14/15 Dinamo je prošao rumunjski Petrolul, Rijeka je prošla moldavski Sheriff, a ispali su Hajduk od ukrajinskog Dnipra te Split od Torina. Spomenimo i sezonu 17/18, onu nakon koje je Rijeka kao prvak stigla do playoff-runde Lige prvaka i igrala grupnu fazu Europske lige. Tada su u doigravanju EL-a ispali i Dinamo od Skenderbeua, i Hajduk od Evertona i Osijek od bečke Austrije. Sada se našim klubovima ždrijeb dosta dobro posložio, nema velikih i jakih klubova iz najeminentnijih liga...

U trenucima kad nam klupski nogomet nakon teških posrtaja i čestih ispadanja naših sastava od nominalno slabijih protivnika vapi za jednom pravom sezonom, ovo se čini kao prilika koju se jednostavno ne smije propustiti.