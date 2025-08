Uh, ovo će biti teško! Rijeka doznala protivnika u borbi za Europu, moguć okršaj sa starim znancima

Ako prođu irski Shelbourne, nogometaši Rijeke u doigravanju za ulazak u grupnu fazu Europske lige igrat će protiv pobjednika dvomeča između grčkog PAOK-a i austrijskog Wolfsbergera. Odlučeno je to na današnjem ždrijebu u centrali europskog nogometa u švicarskom Nyonu. Prvi susret igrat će se 21. kolovoza na Rujevici, a uzvrat je sedam dana kasnije na gostovanju, u Grčkoj ili Austriji. Uz malu ogradu, moguće je naknadno pomicanje termina za dan ili dva ranije, u nekom kasnijem eventualnom dogovoru klubova i Uefe.

Rijeka i PAOK su stari znanci, susreli su se u doigravanju Konferencijske lige u sezoni 2021/22 kada je PAOK na Rujevici slavio s 2:0, dok je u Solunu bilo 1:1. Podsjetimo, hrvatski prvak prošlog je tjedna ispao od bugarskog Ludogoreca (0:0, 3:1) u dvije utakmice drugog pretkola kvalifikacija za Ligu prvaka. Ranijim ždrijebom odlučeno je da će Rijeka u 3. pretkolu Europske lige igrati protiv irskog prvaka Shelbournea, a sad se zna i protiv pobjednika kojeg će para Riječani igrati prođu li Irce.

Objektivno gledano, Rijeka u susretima sa Shelbourneom veliki favorit. Superračunalo joj već sada daje 74 posto izgleda za prolazak. Kada bi izbacili Irce, bijeli bi osigurali minimalno grupnu fazu Konferencijske lige. U slučaju ispadanja od Shelbournea, Rijeka će igrati doigravanje Konferencijske lige, a protivnik će joj u tom slučaju biti pobjednik iz dvoboja trećeg pretkola između Vikingura s Farskih Otoka i sjevernoirskog Linfielda. I tu bi se prva utakmica igrala 21. kolovoza na Rujevici, a uzvrat na gostovanju. No, na to realno na Rujevici ni ne računaju, irski prvak trebao bi biti itekako prolazna prepreka na putu do europskih skupina.