Hrvatska treba takvog Luku Modrića: 'Osjećaj je bio fantastičan'

Real je napokon svojim navijačima dao razloga za veselje. U 8. kolu španjolske lige Madriđani su kod kuće pobijedili Granadu s 4:2. No posebno radostan bio je naš Luka Modrić koji je u 34. minuti ušao u igru umjesto Tonija Kroosa.

Hrvatski kapetan je svojim potezom i golčinom u 61. minuti zaradio ogroman pljesak prepunog Bernabeua. Luka je fenomenalnim udarcem precizno pogodio nebranjeni dio mreže za 3:0.

⚽🔥💬 Hear what @lukamodric10 had to say about his absolute GOLAZO at the Bernabéu today! #RMLiga pic.twitter.com/HQ20Rm3g7u