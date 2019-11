Hrvatska sportašica bila na prekretnici: Došlo mi je i da odustanem

Uspjesima koje je zarana ostvarila (osvojeni Australian Open i US Open u juniorskoj konkurenciji, seniorski naslov u Nottinghamu već sa 17 godina, 20. mjesto na WTA listi s 19 godina) danas 21-godišnja tenisačica Ana Konjuh iskazala se kao jedan od najvećih potencijala hrvatskog sporta.

No, istodobno, sve one ozljede koje su je pratile i čak četiri operacije desnog lakta učinile su je jednom od najvećih pehistica među hrvatskim sportašima.

Već s 11 godina imala je herniju diska (zato je otad stalno na pilatesu), lakat joj se prvi put javio kad je imala 12 godina, a već sa 16 godina otišla je na prvu operaciju. Brzo se oporavila, bolovi su prestali i u sljedeće tri godine postigla je većinu od prije pobrojanih uspjeha.

Lakat ojačan koljenom

– A onda sam iznenada, na turniru u Torontu 2017. godine, ponovno osjetila bolove. Bila sam tad visoko plasirana (22. mjesto – op. a.) i baš sam bila u zaletu, ali... Jedan dan sam se probudila i nisam uopće mogla ispružiti lakat. Morala sam predati dvoboj Kirsten Flipkens i otići na novu operaciju. Bila je puno teža, brusili su mi kost, no prošla sam sve to, međutim nakon prvog meča ponovno sam osjetila bol – priča danas Ana.

Trećoj operaciji podvrgnula se u ožujku 2018. godine u klinici Mayo u SAD-u, kod doktora Shawna O’Driscolla (operirao je i Saru Kolak) koji joj je otvorio lakat, očistio što je trebalo očistiti, ali nije bio dokraja zadovoljan.

Poslije se pokazalo da je imao i razloga. Ana je 2018. godine odigrala samo šest mečeva od čega je dobila samo dva. Ove je godine još na tri turnira pokušala, ali nije išlo, nije osvojila ni set, tek je u Fed kupu ostvarila jednu pobjedu, pa je u ožujku u SAD-u ponovno otišla pod nož, četvrti put.

– Probala sam sve što sam mogla da bih igrala tenis bez boli, ali to očito nije bilo dovoljno. Nakon puno razmišljanja i pregleda odlučila sam se za zadnju opciju a to je zahvat rekonstrukcije ulnarnog kolateralnog ligamenta – objavila je Ana nakon operacije.

Njoj je zapravo oštećeni ligament lakta ojačan dijelom ligamenta iz koljena, kako bi postao jači i izdržljiviji (to je česta operacija kod bejzbolaša). I sad, sedam mjeseci kasnije, Dubrovčanka se vratila na teren, počela je u Zagrebu lagano trenirati.

S Veićem od 1. prosinca

– Nosim steznik, lakat je većinom u redu, iako ima dana kad ga pomalo osjetim. No stisnem zube i idem dalje. Svaki dan imam fitness tri sata, tri puta tjedno vježbam u teretani, a tri puta tjedno treniram s reketom na terenu s pomalo ispuhanim lopticama. Od 1. prosinca počinjem raditi sa svojim trenerom Antonijem Veićem (u međuvremenu je on radio s Ćorićem – op. a.), malo ćemo i pojačati s intenzitetom, ali ne treba se ni previše žuriti. Oporavak od ovakvih operacija traje po godinu dana, možda čak i više – najavljuje Konjuh, a na upit je li joj u nekom trenutku došlo da od svega odustane, odgovara:

– Prolazilo mi je i to kroz glavu, iako rijetko. Ponekad se pojavi sumnja da možda sve to radim uzalud. Potrošila sam cijeli život na karijeru tenisačice, što ako ne bude u redu? Pokušavam ne misliti na to, već se fokusirati na budućnost i biti pozitivna. Ne bih sve to radila da nemam tu nadu da će sve biti u redu i da se mogu vratiti na razinu na kojoj sam bila.

Ana planira povratak na turnire u ožujku sljedeće godine. Dobit će zaštićeni renking (kao da je na 255. poziciji na WTA listi), ali samo za šest turnira.

– Učinit ću sve da se vratim, ništa mi nije teško. Tenis je, uostalom, ono što želim raditi. Kako kažu: ako voliš to što radiš, nećeš ni jedan dan u životu raditi. Ima detalja koji me čine optimistom, ima i onih drugih, a ja pokušavam napraviti neki balans. Ponekad se pitam gdje bih bila da nije bilo svih tih operacija, ali možda bih i bez toga malo pala, tko zna – glasno razmišlja Ana.

U međuvremenu je sudjelovala u mnogim humanitarnim akcijama, a pratila je i nastupe naših tenisača i tenisačica.

– Petra i Donna bile su sjajne, Borna je dobro počeo, ali je poslije malo pao. Marin je već napravio sjajnu karijeru. Tu su i ozljede, nije to jednostavno, usponi padovi su kod nas tenisača nešto normalno – zaključila je Ana.

