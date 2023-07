Hrvatska razbila Irsku već u prvom poluvremenu: Idući na redu je Luksemburg

Na vrlo uvjerljiv način započela je hrvatska muška košarkaška reprezentacija ciklus od četiri pretkvalifikacijske utakmice za Eurobasket 2025. godine. Pred oko 500 gledadatelja u opatijskoj dvorani "Marino Cvetković" izabranici Josipa Sesara odigrali su s autoritetom negdašnje košarkaške sile i pregazili simpatične Irce (89:49).

Hrvatski izbornik krenuo je s petorkom koju su činila tri beka (Filipović, Badžim, Gnjidić) te krilni-centar Prkačin i najviši naš igrač Danko Branković (217 cm). Ta je postava u šest i pol minuta napravila prednost (19:3) koja je nastavila samo rasti. Raduje da su naši u prvih deset minuta primili samo pet koševa a da su na odmor otišli sa "plus 39". Zapravo, imali smo i dva napada za "plus 40" a ovaj novinar se ne sjeća da je Hrvatska ikad, u toj fazi utakmice, imala takvu prednost u nekoj službenoj utakmici.

GALERIJA Hrvatski košarkaši uvjerljivo svladali Irsku

- Igramo agresivno i energično, u napadu se vidi sustav - prokomentirao je na poluvremenu novi sportski direktor Jasmin Repeša.

Početkom drugog poluvremena, koje je raspoloženo otvorio Prkačin, imali su naši i "plus 43" (70:27 u 28. minuti) no tada je ipak došlo do opuštanja, ponajprije u obrambenom skoku, pa je Hrvatska treću dionicu zapravo izgubila (14:16). Odlučni da ovu pobjedu izbore s vrlo visokim rezultatom, naši su ipak sačuvali dobar dio kapitala iz prvog poluvremena i na kraju slavili sa 89:49.

I u toj posljednjoj četvrtini trudili su se u obrani a simptomatična je bila sekvenca u kojoj je Mateo Drežnjak zakucao u kontri nakon što je njegov brat Dario u obrani, na zakucavanju, blokirao najvišeg irskog igrača (218 cm) i najboljeg strijelca Neala Quinna (12 koševa).

VEZANI ČLANCI:

Nakon što smo se i mi, konačno, na nekome iskalili, naš najprecizniji šuter Toni Perković (17 koševa, trice 5-5) rekao je:

- Igrali smo kao tim, meni se otvorilo i zabio sam pet trica. Vidjeli ste kako je Cibona igrala ove godine, izbornik Sesar je to prenio i na reprezentaciju i meni ta igra paše, uz puno kretnji i otvorenih šuteva.

Irci su pak pokušavali zaboraviti za njih mračno prvo poluvrijeme hrabreći se da su drugo izgubili sa samo jednim košem (33:32).

- U prvom poluvremenu smo upali u veliku crnu rupu i činilo se da oni sve pogađaju a mi da ne možemo ništa. No, Hrvatska je tim visoke klase koja radi dobre blokove pa su njihovi šuteri ostajali sami - kazao je irski izbornik Mark Keenan koji je, na presici, hrvatskom izborniku poklonio četiri bočice irskog viskija.

VEZANI ČLANCI:

A hrvatski izbornik osvrnuo se i na drugo poluvrijeme u kojem su Irci bili ravnopravni.

- Nije lako na 40 razlike nastaviti istim ritmom pa smo pali s energijom i stali s trčanjem. Drago mi je da smo na koncu slavili s ovako visokom razlikom koja će značiti miran san uoči uzvrata u Dublinu u kojem je dvorana rasprodana jer mi smo za njih košarkaška velesila - kazao je Sesar koji je naglasio svojim igračima da je već na startu susreta važno poslati poruku.

A o tome je govorio i naš najbolji strijelac Roko Badžim (18 koševa, 5 trica):

- I utakmice u kojima si veliki favorit važno je shvatiti ozbiljno. Jer ako suparniku daš priliku da osjeti da se s tobom može nositi i ako se razigraju onda kod tebe krene nervoza i cijelu utakmicu se mučiš. Idealno bi bilo svaku utakmicu započeti ovako.

Dvoznamenkasti su bili još i kapetan Prkačin (14 koševa, 7 skokova) te centar Branković (11 koševa, 4 blokade).

VIDEO Bjelica o mogućem dolasku hrvatskih igrača u njegov klub: Livaja ni pod koju cijeni ne bi napustio Hajduk