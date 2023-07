Najbolji NBA šuteri obožavaju golf: Kukoč je bio prvak, Curry se veselio kao da je uzeo prsten

Nakon što je pobijedio na golferskom turniru poznatih, Stephen Curry, jedan od najboljih NBA košarkaša današnjice, radovao se kao da je osvojio naslov NBA prvaka. A još više se radovao kada je, koji dan prije, pogodio takozvani "hole in one" a to će reći da je u rupu, udaljenu 139 metara, pogodio iz prvog udarca.

Košarkaški španer koji ima četiri naslova NBA prvaka, dva naslova najboljeg igrača, a i rekorder je NBA lige po broju ubačenih trica (3.390) svojom je golferskom pobjedom potaknuo priču o tome kako su među NBA igračima najbolji golferi upravo oni koji su najbolji šuteri. Uostalom, za oboje je potrebna iznimna koordinacija ruka-oko.

– Steph nije samo sportaš koji povremeno igra golf, nego je on golfer – kazao je za Curryja njegov trener Steve Kerr koji zna da je njegov najbolji igrač kao srednjoškolac igrao golf i da će ga jako puno igrati kad završi karijeru.

Osim Curryja, strastveni igrači golfa su i Ray Allen i Kyle Korver, drugi i peti na listi NBA-evaca s najviše ubačenih trica a u toj priči je i J.J. Reddick također sjajan šuter koji je u karijeri zabio 1950 trica.

– Nakon obitelji, golf je najvažniji na mojoj listi prioriteta. Zapravo, to mi je postala opsesija – priznao je Reddick.

– Puno je sličnosti između šutiranja košarkaške lopte i udaranja golf-loptice. U oba slučaj stvar je kretnje cijelog tijela, tajminga udarca i kuta izbačaja košarkaške lopte, odnosno udaranja golf loptice.

Lud za golfom postao je i J.R. Smith, igrač s 1930 ubačenih trica koji priznaje da je to bila "ljubav na prvi dodir". Iza njega je 16 NBA sezona, u golf se zaljubio dok je igrao za Denver Nuggetse, a pokrenuo je podcast posvećen isključivo golfu.

Dok je igrao za Milwaukee Buckse, Ray Allen igrao je golf kad god bi mogao, a jedan od partnera znao mu je biti i Toni Kukoč koji je jedne godine bio čak i prvak Hrvatske.

– Zbog golfa sam odlazio spavati ranije kako bih sutradan mogao ustati što ranije i otići na golf-teren – kazao je igrač za kojeg je Kukoč kazao da ima najljepšu mehaniku šuta koju je ikad vidio.