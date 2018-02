Hrvatska olimpijka: Da to ostvarim moram pojest još malo palente

- Meni je ovdje bilo jako lijepo, uživala sam u svakom trenutku i sigurno ću to pamtiti cijeli život - izjavila je 17-godišnja debitantica na olimpijskim igrama, Riječanka Ida Štimac, nakon što u petak nije uspjela završiti drugu vožnju olimpijskog slaloma na stazi u skijaškom centru Jongpjong.

Najmlađa članica naše alpske reprezentacije u prvoj je slalomskoj vožnji imala 37. vrijeme i bila jedno mjesto lošija od Andree Komšić, no unatoč velikoj želji nije uspjela doći do cilja druge vožnje, već je završila nastup nakon prvog prolaza.

- Teško je reći što je točno utjecalo, vjerojatno sve pomalo. Naravno da je želja bila velika, to nije bilo upitno. Nakon, ajmo reći, osrednje prve vožnje, pokušala sam dati sve od sebe i skijati se na nekom većem nivou. Nažalost, iako sam u prvom dijelu staze uspjela u onome što sam zamislila, to nije potrajalo do kraja i nisam završila utrku - prokomentirala je svoj slalomski nastup Ida Štimac.

Tako joj je 34. mjesto iz veleslaloma ostalo kao jedini rezultat u olimpijskom debiju. Unatoč tome, Ida nije razočarana svojim nastupom na ZOI u Pjongčangu.

- Ocjena je - vrlo dobar. Naravno, moglo je biti bolje, ali nemam nikakav razlog da budem nezadovoljna. Meni je ovdje bilo jako lijepo, uživala sam u svakom trenutku i sigurno ću to pamtiti cijeli život. Skijanje nije bilo loše. Eto, da nas taj vjetar nije omeo i da su neke stvari bile malo bolje, bila bi čista petica.

Rasplet slalomske utrke donio je veliko iznenađenje, pobjedu iskusne 32-godišnje Šveđanke Fride Hansdotter i razočaravajući nastup vodeće svjetske skijašice i braniteljice zlata iz Sočija, Amerikanke Mikaele Shiffrin, koja je u svojoj najjačoj disciplini ostala bez odličja.

- Puno puta se zna dogoditi da favoriti na olimpijskim igrama ne pobjeđuju i danas se opet pokazalo da je to moguće. Vjerujem da je Shiffrin broj jedan u svijetu. Danas to nije pokazala. Mislim da su Frida, Wendy i Katharina Gallhuber zasluženo osvojile medalje. Stvarno mi je drago, pogotovo za Fridu da je pobijedila, pošto je već starija i možda su joj ovo zadnje olimpijske igre - rekla je Ida Štimac koja bi već na Igrama 2022. u Pekingu trebala biti mnogo konkurentnija najboljim skijašicama svijeta.

- Naravno da se tome nadam. To je želja i ambicija, ali čini mi se da do toga imam još 'pojest malo palente'. Mislim da idem u pravom smjeru - zaključila je mlada Riječanka.