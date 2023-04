Hrvatska može zamijeniti Peru i dobiti domaćinstvo juniorskog Svjetskog prvenstva

Svjetsko juniorsko atletsko prvenstvo trebalo se 2024. godine održati u Limi, no Svjetski atletski savez oduzeo je domaćinstvo Peruu. Nedavno je ovoj južnoameričkoj zemlji oduzeto i domaćinstvo Svjetskog nogometnog prvenstva do 17 godina. Razlog – Peru nije ispunio infrastrukturne obveze, a vjerojatno je to razlog i za oduzimanje atletskog prvenstva. Sada IAAF užurbano traži novog domaćina, a jedan od kandidata mogla bi biti i Hrvatska.

Naime, imamo generaciju koja bi 2024. godine mogla osvojiti nekoliko medalja. U prvom redu to se odnosi na Janu Koščak u sedmoboju, zatim Miju Wild (100 m), Luciju Grd (100 m prepone), Vitu Penezić (100 m), Laru Jurčić (200 m), Roka Farkaša (100 m) i Jana Kišaka(100 m).

– Nisam siguran da će IAAF dati domaćinstvo Europi, ali ako da, sigurno je da bi se Hrvatska mogla uključiti u ovu priču. Primjerice,

Pula ili Varaždin. No Varaždin ima problem smještanih kapaciteta za tako puno ljudi– rekao je Patrik Koščak, trener Jane Koščak.

Inače, organizacija Svjetskog juniorskog prvenstva košta oko pet milijuna eura. Hrvatska je do sada na svjetskim juniorskim prvenstvima osvojila 13 medalja, od čega sedam zlatnih. Zadnje medalje osvojili smo 2014. u američkom Eugeneu kada je Martin Marković bio prvi u bacanju diska, a Sara Kolak treća u bacanju koplja.