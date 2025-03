Hrvatska legenda odgovorila na gnjusne optužbe iz Srbije da je suigraču rekao 'gdje si četniče'

Srpski nogometaš Vladimir Golemić (33) nedavno je potpisao za Mladost iz Lučana pa usput iznio šokantne tvrdnje za legendarnog Tomislava Piplicu. Srpski je stoper najveći dio karijere proveo u Italiji, ali imao je upalu srčanog mišića i zbog toga dobio zabranu igranja u toj zemlji. Bio je od 2010. do 2011. i u njemačkom Energie Cottbusu, a suigrač mu je tamo bio Tomislav Piplica (55), Hrvat iz BiH, koji je branio za bosanskohercegovačku reprezentaciju.

Golemić je u razgovoru za srpski portal Mozzart Sport iznio gnjusne optužbe prema Tomislavu Piplici.

- Nije mi bilo lijepo jer sam u klubu imao Tomislava Piplicu. Uđe u svlačionicu, svi se pozdravljaju, a meni kaže: 'O, gdje si, četniče... Vi Srbi jedini slavite izgubljene ratove'. Da znate kakve su to priče bile... Nikad u karijeri nisam vidio takvu mržnju. Što ja znam o ratu, kad je bilo i što je bilo? Rođen sam 1991. godine - rekao je Golemić.

- Znao sam engleski jezik, ali mi je bila potrebna i pomoć s njemačkim zbog osiguranja, registracije, administracije... Odem u svlačionicu, a on neće ni riječ prevesti. A ja ne znam što potpisujem. Može mi netko reći 'daj bubreg', ja bih potpisao. Baš je ispao nekorektan prema meni. Kad god je imao priliku podmetnuti mi nogu, on je to i učinio.

- Gluposti. Pa moj je kum Srbin. Imam mnogo prijatelja iz Srbije. Živim godinama u Njemačkoj, svi mi s 'ovih prostora' pomažemo si međusobno. Tog Golemića jedva da se i sjećam. On je nastupao za drugu momčad Cottbusa - kratko je poručio Piplica za 24 sata. Inače, danas je trener golmana u njemačkom niželigašu Lokomotive Leipzigu.